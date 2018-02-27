亞泥表態願與部落諮商 經部盼三方會談順利

（中央社記者廖禹揚台北27日電）亞洲水泥公司今天表示願與花蓮部落進行諮商，經濟部發布新聞稿表示，樂見亞泥主動釋出善意，將持續協助推動政府、亞泥與部落間的三方會談順利進行。



極具爭議的亞泥新城山礦場礦權在去年已順利展限，即便未來礦業法修正通過，也不需行使原住民族諮商同意權。為消弭歧見，總統蔡英文在去年12月28日原住民族歷史正義與轉型正義委員會上，裁示建議經濟部跟亞泥及太魯閣族人坐下來談、面對亞泥展限爭議。



經濟部礦務局今天發布新聞稿表示，今年1月起，總統府副秘書長姚人多與行政院政務委員林萬億召開多次專案會議，經濟部也配合參與相關準備工作，並與亞泥舉行多次協調會議，討論原住民部落諮商同意、礦場安全及社區參與等議題。



礦務局表示，目前部落會議仍在就詳細諮商訴求進行討論，但亞泥展現相當誠意，除現有的回饋機制外，並與行政院政委、原民會、經濟部實地走訪部落，了解當地居民需求，且不侷限於採礦或地震造成的問題，希望提供能讓當地人更有感的回饋方式。



新聞稿提到，經濟部期盼亞泥公司以同理心為當地部落族人設想，對部落釋出更多善意。經濟部也期盼政府、亞泥與部落之間的三方會談能順利舉行，共同透過對話，化解歧見、尋求共識，找出可能的解決方案，達到共榮與多贏的目標。（編輯：李信寬）1070227