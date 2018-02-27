台股大漲變小跌 最後一盤豬羊變色

（中央社記者潘智義台北27日電）美股道瓊工業指數大漲399.28點，台北股市今天早盤大漲，一度突破10900點，但隨後漲勢收斂，指數一路下滑，終場因MSCI季度調整，最後一盤急殺，「豬洋變色」由紅翻黑。



終場加權指數收在10815.47點，下跌21.23點，跌幅0.2%。8大類股當中，僅泥窯、食品類股上漲，前一交易日才因民生用紙價格醞釀上漲，帶動漲勢的造紙類股，今天轉為大跌，電子、金融類股也難逃下跌命運。



造紙類股當中，台紙收19元，下跌1.29%；正隆收16.9元，下跌2.31%；華紙收11.85元，下跌2.06%。



權值股台積電尾盤由紅翻黑收在246元，下跌0.2%；可成、鴻海、大立光尾盤收黑0.79%至2.25%。



元大投顧分析師薛舜日表示，近兩日美股轉強帶動亞股走揚，道瓊工業指數距離前波高點不到3%、那斯達克指數僅差距1.2%，費城半導體指數距前波高點更不到1%，反映美股急跌急漲中，科技類股相對強勢；但台股距1月23日高點11270點仍有3.5%。



薛舜日指出，台股反彈力道遠不如美股，關鍵在外資未能歸隊，外資1月買超台股755億元，但2月1至26日卻賣超974億元，雖然近日外資小買，但並未見外資明顯翻多力道出現。（編輯：張良知）1070227