/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 繆德生衛生紙S9彭淮南
>rss

台股大漲變小跌 最後一盤豬羊變色

發稿時間：2018/02/27 14:10

最新更新：2018/02/27 14:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義台北27日電）美股道瓊工業指數大漲399.28點，台北股市今天早盤大漲，一度突破10900點，但隨後漲勢收斂，指數一路下滑，終場因MSCI季度調整，最後一盤急殺，「豬洋變色」由紅翻黑。

終場加權指數收在10815.47點，下跌21.23點，跌幅0.2%。8大類股當中，僅泥窯、食品類股上漲，前一交易日才因民生用紙價格醞釀上漲，帶動漲勢的造紙類股，今天轉為大跌，電子、金融類股也難逃下跌命運。

造紙類股當中，台紙收19元，下跌1.29%；正隆收16.9元，下跌2.31%；華紙收11.85元，下跌2.06%。

權值股台積電尾盤由紅翻黑收在246元，下跌0.2%；可成、鴻海、大立光尾盤收黑0.79%至2.25%。

元大投顧分析師薛舜日表示，近兩日美股轉強帶動亞股走揚，道瓊工業指數距離前波高點不到3%、那斯達克指數僅差距1.2%，費城半導體指數距前波高點更不到1%，反映美股急跌急漲中，科技類股相對強勢；但台股距1月23日高點11270點仍有3.5%。

薛舜日指出，台股反彈力道遠不如美股，關鍵在外資未能歸隊，外資1月買超台股755億元，但2月1至26日卻賣超974億元，雖然近日外資小買，但並未見外資明顯翻多力道出現。（編輯：張良知）1070227

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP