大數據助攻拓展海外 貿協今年要訪7千廠商

（中央社記者廖禹揚台北27日電）外貿協會打造全球貿易大數據（iTrade）平台，協助台灣廠商拓展海外市場，去年共輔導118案，今年預計將再拜訪7000家廠商，發掘隱形冠軍及有大數據分析需求的業者。



因應數位化潮流，中華民國對外貿易發展協會推出雙軌制服務，包括iTrade平台的一站式數據分析及客製化數據分析服務。



外貿協會表示，產業公協會及業者將過去可能得花一週才能完成的資料蒐集、分析工作，利用iTrade平台可縮短為一小時，迅速掌握產業動態、出口動向，以篩選潛力市場與潛力展覽。



外貿協會以台灣蘭花產銷發展協會為例，透過iTrade平台分析高進口需求、整體進口正成長、自台進口及自台進口成長率等數據，發現越南是台灣蘭花產品出口新興國家中最具潛力市場，鎖定目標後，除協助台灣蘭花廠商參與國際行銷活動，3月2日將登場的國際蘭展中，也將邀請60餘家越南買主來台觀展。



客製化數據分析部分，外貿協會去年走訪5300家廠商，了解廠商數位化過程中的困難及經驗，並進一步輔導118案使用大數據分析，其中已有多年外銷經驗，產品出口逾80國的鼎坤塑膠機械公司，就利用客製化數據分析服務，有效整合有限資源，鎖定沙烏地阿拉伯為潛力市場，並利用Google Analytics分析買主資訊，蒐集目標市場買主及競爭者資訊，提升精準行銷，提供更聚焦、優質的服務。



外貿協會秘書長葉明水表示，iTrade針對業者及公協會需求提供的「數據快捷包」及「產業數據箱」，預計將在今年第3季推出，後續將持續辦理推廣說明會，蒐集各方意見以優化平台功能，提供更全面完善的數據分析服務。（編輯：李淑華）1070227