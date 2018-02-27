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製造業去年產值增5.85% 終結2年負成長

發稿時間：2018/02/27 15:02

最新更新：2018/02/27 15:02

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（中央社記者廖禹揚台北27日電）經濟部統計處今天公布去年製造業產值新台幣13兆337億元，年增5.85%，結束連續2年的負成長；受惠於全球經濟復甦，統計處預估今年製造業產值年增率將持續維持正成長。

統計處指出，積體電路業與液晶面板及其組件業全年表現亮眼，使電子零組件業整體產值達3兆6731億元，為歷年次高，年增3.54%；化學材料業及基本金屬業分別年增11.97%及18.43%，為7年來最大增幅。

觀察第4季表現，製造業產值3兆3974億元，較前年同期增加4.06%，為連續第5季正成長，統計處說明，主因化學材料業及基本金屬業受國際原料價格上揚及市場買氣熱絡帶動，分別年增11.34%及11.65%；此外，智慧應用擴展推升積體電路業產值創下歷年單季新高，年增9.13%。

但液晶面板因受到價格下跌影響，年減5.63%，抵消部分增幅，電腦電子產品及光學製品業，以及汽車及其零件業，則分別因國際競爭及進口車促銷搶市影響，皆呈現微幅年減。

統計處副處長王淑娟說明，電腦電子產品受國際競爭影響部分主要為行動裝置，與液晶面板受價格下跌影響的因素目前看來都可能延續至今年第1季，加上去年基期較高，可能會呈現年減態勢。而汽車及其零組件部分，由於春節前業者進行促銷，國產車產值呈持平，若零件部分外銷狀況好，可望抵銷進口車搶市影響。

展望今年第1季製造業整體表現，統計處表示，由於農曆春節工作天數減少及產業淡季效應，製造業產值預估將較去年第4季下滑，但因全球經濟穩步復甦，新興智慧科技應用擴增，加上化學材料及基本金屬業持續看好，可望帶動製造業產值年增率持續呈現正成長。（編輯：張均懋）1070227

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