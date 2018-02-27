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5G時代來臨 詹婷怡：建置靈活監理架構

發稿時間：2018/02/27 15:13

最新更新：2018/02/27 16:15

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（中央社記者朱則瑋台北27日電）NCC主委詹婷怡出席在西班牙舉辦的MWC及部長級會議，與各國通信單位交流，她說，5G時代來臨，NCC會努力整備與強化頻譜供應，並建置更靈活有效的監理架構。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡出席2月26日至3月1日在西班牙巴塞隆納所舉行2018世界行動通訊論壇（GSMA Mobile World Congress, MWC）及部長級會議（Ministerial Programme）。

NCC今天發布新聞稿表示，這次MWC會議以「創造更美好的未來」（Creating a Better Future）為主題，探討行動通訊技術的發展如何帶給人們更美好的未來。會議焦點為行動通訊整體生態系統的未來，議題更延伸到大數據、人工智慧、區塊鏈、數位醫療、行動支付等最新趨勢。

NCC指出，會議除了行動通訊的技術與應用議題外，也關注數位包容、跨境資料傳輸、消費者隱私保護、數位經濟等政策面監理與發展議題。美國聯邦傳播委員主委裴伊（Ajit Pai）等人分享後匯流時代的政策制定與監理態度新思維，詹婷怡也到場跟裴伊針對監理趨勢發展交換意見。

詹婷怡說，NCC會進行整體通傳產業環境優化的工作，包括開放網路、基礎建設等，可是絕大部份新的議題發生於應用端，這時各機關與利益關係人間的合作就更顯得重要。

詹婷怡表示，當前所面臨的數位挑戰都是跨領域、跨部會的議題，各利益關係人應持續討論並完善法規環境，並建立治理機制，型塑新的監理思維。政策上則從網路建構、法規制度調整、人才培育、財務與資金活絡、經濟型態與商業模式運作轉變等，都必須預做準備。（編輯：張均懋）1070227

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