中鋼調漲第2季盤價 每噸漲914元

（中央社記者韋樞台北27日電）中鋼公司今天舉行第2季內銷鋼品訂價廠盤會議，由於國內外經濟動能和鋼鐵需求上升，會中決議反映國際行情，調漲第2季各類鋼品內銷基價平均每公噸新台幣914元，漲幅4.2%。



各式鋼品中，鋼板每公噸漲543元，棒線每公噸漲1000元，熱軋每公噸漲994元，冷軋每公噸漲621元，電鍍鋅鋼捲每公噸漲1000元，電磁鋼捲每公噸漲1000元，熱浸鍍鋅鋼捲每公噸漲912元。



中鋼表示，國際貨幣基金(IMF) 1月上修全球經濟成長率至3.9%，且預期成長力道將延續至明年。歐元區因經濟展望正向與寬鬆貨幣政策方向不變，擴張力道超乎預期。



美國經濟則受惠稅改法案的外溢效果與基建草案出爐，維持強勁增長。中國大陸經濟結構調整優化，內需與基建投資維持平衡，經濟穩健成長。台灣受惠出口暢旺與工業生產走強，主計處上修107年經濟成長率達2.42%，穩中向好。



中鋼整理全球鋼廠對未來鋼市變化及景氣預測，世界最大鋼廠Arcelor Mittal最新預測今年全球鋼鐵需求將成長1.5%以上，加上中國大陸冬季限產效應，與韓國主要鋼廠歲修預估減產70萬公噸，供給呈緊繃狀態。因高爐廠鐵水不足，帶動國際熱軋價格持續上揚，國際鋼價高檔震盪。



美國鋼廠1月熱軋價格每公噸達825美元，每公噸已累計調漲66美元到110美元，再加上近期商務部232調查報告建議方案影響，預期美國鋼價向上趨勢不變。歐洲因經濟強勁帶動用鋼需求，熱軋價格已在每公噸710美元之上。



中鋼指出，日本新日鐵目前對東南亞熱軋報價普遍每公噸逾620美元，第2季預計每公噸再漲30到40美元。中國大陸鋼廠因春節因素，第1季盤價以平高盤因應，第2季外銷報價每公噸已上漲20到30美元，隨著節後下游需求增溫，鋼廠庫存偏低，再加上今年仍有3500萬公噸去產能目標支持，預計第2季大陸鋼市仍有盤旋向上空間，並帶動國際鋼價上漲。



中鋼認為，台灣鋼市因傳統旺季來臨與各項基礎建設需求陸續釋出，內銷鋼價穩定走高，且業者外銷接單動能也因歐美經濟走勢樂觀而轉趨暢旺。權衡中鋼首季盤價漲幅溫和，因此決定第2季盤價適度反映國際行情調漲基價。（編輯：林沂鋒）1070227