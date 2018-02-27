/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 繆德生衛生紙S9彭淮南
>rss

中鋼調漲第2季盤價 每噸漲914元

發稿時間：2018/02/27 15:44

最新更新：2018/02/27 15:44

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北27日電）中鋼公司今天舉行第2季內銷鋼品訂價廠盤會議，由於國內外經濟動能和鋼鐵需求上升，會中決議反映國際行情，調漲第2季各類鋼品內銷基價平均每公噸新台幣914元，漲幅4.2%。

各式鋼品中，鋼板每公噸漲543元，棒線每公噸漲1000元，熱軋每公噸漲994元，冷軋每公噸漲621元，電鍍鋅鋼捲每公噸漲1000元，電磁鋼捲每公噸漲1000元，熱浸鍍鋅鋼捲每公噸漲912元。

中鋼表示，國際貨幣基金(IMF) 1月上修全球經濟成長率至3.9%，且預期成長力道將延續至明年。歐元區因經濟展望正向與寬鬆貨幣政策方向不變，擴張力道超乎預期。

美國經濟則受惠稅改法案的外溢效果與基建草案出爐，維持強勁增長。中國大陸經濟結構調整優化，內需與基建投資維持平衡，經濟穩健成長。台灣受惠出口暢旺與工業生產走強，主計處上修107年經濟成長率達2.42%，穩中向好。

中鋼整理全球鋼廠對未來鋼市變化及景氣預測，世界最大鋼廠Arcelor Mittal最新預測今年全球鋼鐵需求將成長1.5%以上，加上中國大陸冬季限產效應，與韓國主要鋼廠歲修預估減產70萬公噸，供給呈緊繃狀態。因高爐廠鐵水不足，帶動國際熱軋價格持續上揚，國際鋼價高檔震盪。

美國鋼廠1月熱軋價格每公噸達825美元，每公噸已累計調漲66美元到110美元，再加上近期商務部232調查報告建議方案影響，預期美國鋼價向上趨勢不變。歐洲因經濟強勁帶動用鋼需求，熱軋價格已在每公噸710美元之上。

中鋼指出，日本新日鐵目前對東南亞熱軋報價普遍每公噸逾620美元，第2季預計每公噸再漲30到40美元。中國大陸鋼廠因春節因素，第1季盤價以平高盤因應，第2季外銷報價每公噸已上漲20到30美元，隨著節後下游需求增溫，鋼廠庫存偏低，再加上今年仍有3500萬公噸去產能目標支持，預計第2季大陸鋼市仍有盤旋向上空間，並帶動國際鋼價上漲。

中鋼認為，台灣鋼市因傳統旺季來臨與各項基礎建設需求陸續釋出，內銷鋼價穩定走高，且業者外銷接單動能也因歐美經濟走勢樂觀而轉趨暢旺。權衡中鋼首季盤價漲幅溫和，因此決定第2季盤價適度反映國際行情調漲基價。（編輯：林沂鋒）1070227

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP