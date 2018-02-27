嘉義燈會史上最大 43公里電線點亮元宵

台電全力協助面積超過50公頃的嘉義燈會，自2017年底起協助設計用電線路、施工與檢驗，光是鋪設電纜線路就長達43公里，活動現場設置前進指揮中心，共出動約600人次，「規模比照世大運」。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃雅娟傳真 107年2月27日

（中央社記者黃雅娟台北27日電）今年嘉義燈會創下史上面積最大、展期最長紀錄，為了確保元宵燈會繽紛美麗不斷電，台電得事前規劃每個開關、變電設施，光是鋪設高低壓電纜線就長達43公里，台電直呼創紀錄。



過完農曆新年，最讓人期待的就是各地燈會，今年在嘉義舉辦的台灣燈會，除了24天最長展期，從嘉義縣政府到故宮南院超過50公頃的展區，同步創下史上面積最大燈會紀錄。



為了因應燈節用電，台電去年11月起就啟動計畫，光是配合鋪設高低壓纜線就長達43公里，創下台電支援燈會鋪設纜線紀錄，長度相當於今年北橫賞櫻的鐵馬路線，光是騎乘自行車就得花上3至4小時，台電花費3個月全部地下化興建，讓賞燈視線不受阻礙。



此外，周遭線路、開關及變電設備全數無紙化，能夠隨時傳送台電同仁手機，依照狀況隨機應變，活動開幕後則設立前進指揮中心，自前置作業到展期結束，總共出動600人，規模「比照世大運」。



台電指出，今年北部地區，在西門至北門舉辦的2018台北燈節，協助活動共22個地點、近700瓩的用電需求；加上嘉義燈會，以及桃園、台中、南投及高雄等各地燈會，全台出動1100人，為大家點亮元宵夜晚。



由於燈節活動屬於臨時性用電，如果自行使用柴油發電機，可能會有供電不穩、噪音及空污等問題，台電全台出動協助配合供電，並預先規劃需要的電纜線路、變壓器與電表等用電設備，確保民眾有個美麗的賞燈體驗。（編輯：張良知）1070227



