力拼梅鐸 康卡斯特砸9000億買天空集團

（中央社倫敦27日綜合外電報導）美國有線電視業巨擘康卡斯特公司（Comcast Corp.）今天意外宣布，願以逾220億英鎊收購泛歐洲衛星電視集團天空（Sky）過半股權，每股出價高於競標對手21世紀福斯公司。



法新社報導，根據康卡斯特的詳細聲明內容，他們提出收購天空集團的每股價格，高於媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下21世紀福斯公司（21st Century Fox）對收購尚未持有的天空集團61%股份的每股出價。



康卡斯特發表聲明說：「我們提出較高的現金收購價，相當於以將近221億英鎊（約新台幣9034億元）買下天空集團所有稀釋後普通股份。」



康卡斯特董事長暨執行長羅伯茲（Brian L. Roberts）並說：「我們想擁有整個天空集團，將試圖收購過半股份…我們有把握，將獲得監管機構的必要許可。」



21世紀福斯公司目前持有逾1/3的天空集團股份，兩年前出價114億英鎊（約新台幣4660億元）欲收購其餘所有股份，但因英國政府疑慮導致收購案停擺。



英國市場競爭監管當局初步裁決，21世紀福斯公司的併購案「不符合公眾利益」，因此今天的發展令人意外。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1070227