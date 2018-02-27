/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 繆德生228衛生紙S9
>rss

力拼梅鐸 康卡斯特砸9000億買天空集團

發稿時間：2018/02/27 19:56

最新更新：2018/02/27 19:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社倫敦27日綜合外電報導）美國有線電視業巨擘康卡斯特公司（Comcast Corp.）今天意外宣布，願以逾220億英鎊收購泛歐洲衛星電視集團天空（Sky）過半股權，每股出價高於競標對手21世紀福斯公司。

法新社報導，根據康卡斯特的詳細聲明內容，他們提出收購天空集團的每股價格，高於媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下21世紀福斯公司（21st Century Fox）對收購尚未持有的天空集團61%股份的每股出價。

康卡斯特發表聲明說：「我們提出較高的現金收購價，相當於以將近221億英鎊（約新台幣9034億元）買下天空集團所有稀釋後普通股份。」

康卡斯特董事長暨執行長羅伯茲（Brian L. Roberts）並說：「我們想擁有整個天空集團，將試圖收購過半股份…我們有把握，將獲得監管機構的必要許可。」

21世紀福斯公司目前持有逾1/3的天空集團股份，兩年前出價114億英鎊（約新台幣4660億元）欲收購其餘所有股份，但因英國政府疑慮導致收購案停擺。

英國市場競爭監管當局初步裁決，21世紀福斯公司的併購案「不符合公眾利益」，因此今天的發展令人意外。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1070227

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP