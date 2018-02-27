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傳美商務部已裁決 中國鋁箔紙受補貼涉傾銷

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證券商發行ETN 最快Q4面市

發稿時間：2018/02/27 20:02

最新更新：2018/02/27 20:02

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（中央社記者蔡怡杼台北27日電）為擴大證券商業務範圍，金融監督管理委員會研擬開放證券商發行指數投資證券（ETN），目前有10家券商達到發行門檻的要求，預估最快今年第4季國內市場可見到這類新商品。

金融監督管理委員會今天表示，為協助證券商擴大業務範圍以及證券商財務操作更靈活，金管會參考美國以及南韓指數投資證券（Exchange Traded Note；ETN）商品制度，訂定「證券商發行指數投資證券處理準則」草案，擬開放證券商發行指數投資證券，預告期間為60天。

金管會證期局主秘簡宏明表示，ETN是結合債券與指數股票型基金(ETF)特色的指數型證券，即券商可以信用作為擔保，發行不限資金用途的商品，當商品到期時，券商必須給付給投資人商品發行當時宣告追蹤的ETF表現報酬。

舉例來說，券商發行5年期追蹤台灣50的ETN商品募集到新台幣50億元時，這50億元不一定要用來投資台灣50成分股或台灣50，券商可把50億元作為其他用途使用，當5年到期後，券商要給付給投資人這5年期間台灣50的表現。

同時，簡宏明提醒，由於ETN是以券商信用為擔保的商品，當券商倒閉時，投資人的ETN投資也會歸零，因此為強化對投資人的保障，準則明定券商須符合淨值達100億元以上、資本適足率不低於250%、財務狀況符合證券管理法令規定及未受有警告以上處分等條件，才能申報發行ETN。

同時，金管會也強調，為避免誤導投資人，準則規定ETN名稱不能有保證本金安全或保證獲利、證券商不得藉申報生效作為證實申報事項或保證價值的宣傳。

根據金管會統計，目前有10家券商具有發行ETN的資格，這10家券商為元大、凱基、富邦、群益金鼎、永豐金、統一、日盛、元富、兆豐以及華南永昌。

簡宏明表示，目前有元大、富邦兩家券商有興趣發行ETN，預估最快今年第4季就有ETN商品在證券交易所以及櫃買中心掛牌，屆時民眾投資ETN的方式與ETF相同，都可隨時在公開市場申購及贖回。

根據金管會統計，截至今年1月底，國內有108檔ETF商品，規模為3736億元。

金管會表示，全球首檔ETN商品於2006年由巴克萊銀行所發行，追蹤高盛原物料指數，預計於2036年到期。

此外，截至去年10月底，美國ETN檔數為207檔，規模237億美元；英國有19檔ETN；法蘭克福有152檔ETN；巴黎泛歐交易所有29檔ETN；日本有19檔ETN，韓國有130檔ETN，規模3.3兆韓元。(編輯：趙蔚蘭)1070227

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