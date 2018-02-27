星巴克12項糕點最高漲1成 6年來3次漲價

（中央社記者陳政偉台北27日電）衛生紙擬調漲，各界憂慮物價齊漲，統一星巴克今天證實部分糕點從22日起調漲，經典起司蛋糕原90元，漲至100元，漲幅約為1成；這是星巴克從2011年以來第3次針對部分商品調漲。



根據統一星巴克官網資料，起司牛肉可頌、起司里肌可頌來到85元，雙菇烘蛋堡漲至80元，經典起司蛋糕漲至100元，對照之前價格，起司牛肉可頌、起司里肌可頌約漲6%左右，雙菇烘蛋堡漲幅則為1成。



統一星巴克對此說明，去年底供應商反映原物料成本，但這次僅針對原物料成本壓力較大的12個糕點品項進行調價，平均調幅為6%。



不過，這也是星巴克從2011年來，第3次調漲部分商品價格。



統一星巴克去年也選在22日針對29項飲品漲價，調整價格從新台幣5元到20元不等。其中，每日精選咖啡一次漲10元，那堤系列漲15元；現煮義式咖啡以及每日精選調漲10元，8款星冰樂調漲5元至20元。



統一星巴克當時指出，因原物料價格調漲，考量整體營運成本才調整售價。



對星巴克喊漲，當時就有網友抱怨「太貴」，甚至在網路上發起抵制活動，但也有人直指「會買的還是會買」。



更早之前的，2011年10月，因應當時乳品漲價，統一星巴克當時宣布，受到鮮乳成本漲18%，加上咖啡豆、糖、鮮奶油等成本上漲，調漲旗下約30項飲品，含乳飲品漲10元，不含乳飲品漲5元。



至於為何連續兩年都選在2月漲價，統一星巴克則未解釋。



這次喊漲的起司牛肉可頌和起司里肌可頌，是星巴克相當受歡迎的糕點商品，據統一星巴克曾提供的來客消費數據，截至2016年7月時，可頌類的餐點就賣出1700萬份，其中牛肉起士可頌就有1200萬份，當時賣出的可頌類糕點可以環台二圈半。（編輯：張均懋）1070227