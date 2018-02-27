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傳美商務部已裁決 中國鋁箔紙受補貼涉傾銷

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印度財長：經濟成長率有潛力達8%

發稿時間：2018/02/27 22:15

最新更新：2018/02/27 22:15

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（中央社記者康世人新德里27日電）印度財政部長賈特里今天表示，印度經濟過去幾年變得更加開放，外資投資程序更簡單，鑑於政策的變化和全球環境的支持，印度經濟可能實現高於7%到8%的成長率。

賈特里（Arun Jaitley）是在新德里舉行的印度韓國商業高峰會（India-Korea Business Summit）上，作以上表示。

他指出，未來10到20年，印度依舊會是世界成長最快的經濟體之一。

賈特里又說，過去幾年，印度已經展現，即使全球經濟陷入逆境，印度也有自我修正的潛力，且在必要時做出艱難決定，以維持經濟在高成長的軌道上。

他表示，印度大多數人認為，7%到8%的經濟成長率對印度來說是絕對正常的，但印度真正的潛力是超越上述經濟成長水準，且隨著政策的改變及全球環境的支持，印度經濟成長有潛力超標。

談到政策改變，賈特里指出，印度經濟在過去幾年變得非常開放，並邀請外資到印度投資多數領域，印度已經大幅簡化外資投資程序，政府的決策使得在印度開展業務變得更加容易。

賈特里說，政府正有意識地鼓勵一些產業發展。製造業仍是印度需要達到最好的產業，相信這項產業未來10到20年間將大幅擴張，政府現在大多數政策都有利於製造業。

他補充，許多企業希望在印度投資基礎建設，潛力也非常大。

印度總理莫迪上台後，提出「來印度製造」（Make in India）等政策，鬆綁外資投資規定和簡化程序，同時透過商品與服務稅（GST）新制統一全國稅率，讓外資在印度做生意更容易估算成本，盼吸引更多外資到印度投資，創造就業機會，推動經濟持續高速成長。

印度政府1月預估，印度截至3月31日的2017-18年度國內生產毛額（GDP）成長率為6.5%，低於2016-17年度的7.1%。（編輯：尹俊傑）1070227

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