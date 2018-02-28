Fed主席評論引發加快升息憂慮 歐股收黑

（中央社倫敦27日綜合外電報導）在投資人分析美國新任聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會首度亮相的評論之際，歐洲三大股巿全面收黑。鮑爾的評論引發加快升息憂慮。



法新社報導，法蘭克福DAX 30指數下挫0.3%，來到12490.73點。



倫敦FTSE 100指數下挫0.1%，以7282.45點作收。



巴黎CAC 40指數小跌0.01%，收在5343.93點。



鮑爾今天首次出席國會聽證會，他表示，美國經濟前景看好，持續逐步升息，將有助於維持美國經濟在正軌上。



鮑爾在眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）表示，通貨膨脹被短暫的因素抑制，但今年將會上升，接近2%的目標，工資上漲最終也會加速。



他在半年一次的作證中表示，「經濟前景依然強健」，「進一步逐漸升息，將最能促進充分就業和穩定通膨2項目標的達成」。



聯準會去年12月調升基準利率，並且暗示今年將有3次升息。然而，今年1月就業報告顯示工資上漲，加深了外界的疑慮，擔心聯準會將會加快調升利率，以遏止通貨膨脹。



許多經濟學家如今預測聯準會今年將會調升利率4次，第1次將在3月底。（譯者：陳政一）1070228