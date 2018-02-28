華碩AI手機MWC亮相 注視螢幕就能叫醒它

影片來源：ASUS YouTube頻道

（中央社記者韋樞台北28日電）華碩今天在世界通訊大會（MWC）中首度發表ASUS ZenFone 5系列智慧型手機，其中6.2吋的5/5Z為華碩首款搭載人工智慧（AI）的智慧型手機，還有用看的就能叫醒的ZenFone Max。



華碩執行長沈振來今天率領團隊在西班牙MWC舉辦新品記者會，發表新一代ASUS ZenFone 5系列智慧型手機，包括「ZenFone5/ 5Z」與「ZenFone5Q（為台灣區上市型號，同發表會中ZenFone 5 Lite）」，及全新的ZenFone Max智慧型手機，以及隨時開機、隨時連網的全球首款Gigabit LTE筆電「ASUS NovaGo」。



沈振來表示，ZenFone 5系列是華碩最聰明智慧的ZenFone手機，透過革命性的AI演算法和雲端資料分析技術，提供使用者攝影及通訊等多元應用。



華碩表示，6.2吋的ZenFone5/5Z為華碩首款搭載人工智慧(AI)的智慧型手機，搭配智能雙鏡頭系統，可自動偵測、自我學習，使用者隨時都能拍出出色照片；此外，兩款手機均採用屏佔比高達90%的全螢幕顯示面板，輕巧機身與市面上多數5.5吋機種相當。



進階版的ZenFone 5Z更配備內建Qualcomm人工智慧引擎的最新Snapdragon 845行動運算平台和最高8GB記憶體及256GB儲存空間，再加上絕佳能效所帶來的傑出續航，無論工作、娛樂都能享有最高行動力。



6吋的ZenFone 5Q則為一款風格獨具的全新自拍神器，配備四鏡頭系統(前、後各兩組鏡頭)，擁有高解析主鏡頭及120度超廣角鏡頭，人數眾多的團體照，或是張力夠大的壯闊大景都不怕。



另外華碩還有全新ZenFone Max是配備4000mAh超高電池容量，5.5吋全螢幕智慧型手機，但機身卻比多款5吋智慧型手機還要小巧，支援指紋、臉部辨識功能，手指輕觸即可快速解鎖，如遇天氣冷、雙手潮濕或穿戴手套等情形時，只要注視著螢幕也能馬上喚醒螢幕，操作更簡單。（編輯：鄭雪文）1070228