/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 繆德生侯友宜228衛生紙
>rss

電價不能漲 商總：核電成本最低

發稿時間：2018/02/28 11:30

最新更新：2018/02/28 11:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃雅娟台北28日電）面對物價喊漲，電價成為企業營運成本之一，商總認為，在經濟沒有完全復甦以前，不應該調漲，「核電營運成本最低」，2025非核家園以前，建議政府使用核電，讓台電成本降低。

經濟部3月將召開電價費率審議會，物價喊漲，經濟部擔憂調漲電價將影響物價波動，傾向使用電價穩定基金，平抑電價漲幅。

中華民國全國工業總會秘書長蔡練生對中央社記者表示，「最好不要調漲」，電價也是企業營運成本的一環，調漲會導致企業營運成本增加。他認為，政府如果想要達到非核家園的目標，就必須考慮供電穩定的因素。

中華民國全國商業總會理事長賴正鎰也認為，不應該在經濟沒有完全復甦以前，增加企業營運成本。賴正鎰指出，其實核電營運成本最低，政府購買風電或是光電成本都非常高，在2025年以前想要達到非核家園目標之前，可以考慮使用核電，讓台電發電成本降低，電價「不該由全民埋單」。

中華民國工商協進會理事長林伯豐則表示，台灣電價偏低，企業期待供電穩定，同時能夠接受合理的電價；他認為，政府補助企業屋頂使用綠電，「台灣還是會缺電」，這是下下策，而台電備轉容量率應該至少要能夠達到6%以上，才算是供電安全。

根據台電提供的資訊，全台1400萬用戶中，民生用戶約占6成。如果以發電成本計算，台電自發電力及購入電力，107年1月每度發電成本約為2元，跟去年同期相比，漲幅約8.7%；燃料成本約占台電營運支出55%。（編輯：李信寬）1070228

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP