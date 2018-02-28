電價不能漲 商總：核電成本最低

（中央社記者黃雅娟台北28日電）面對物價喊漲，電價成為企業營運成本之一，商總認為，在經濟沒有完全復甦以前，不應該調漲，「核電營運成本最低」，2025非核家園以前，建議政府使用核電，讓台電成本降低。



經濟部3月將召開電價費率審議會，物價喊漲，經濟部擔憂調漲電價將影響物價波動，傾向使用電價穩定基金，平抑電價漲幅。



中華民國全國工業總會秘書長蔡練生對中央社記者表示，「最好不要調漲」，電價也是企業營運成本的一環，調漲會導致企業營運成本增加。他認為，政府如果想要達到非核家園的目標，就必須考慮供電穩定的因素。



中華民國全國商業總會理事長賴正鎰也認為，不應該在經濟沒有完全復甦以前，增加企業營運成本。賴正鎰指出，其實核電營運成本最低，政府購買風電或是光電成本都非常高，在2025年以前想要達到非核家園目標之前，可以考慮使用核電，讓台電發電成本降低，電價「不該由全民埋單」。



中華民國工商協進會理事長林伯豐則表示，台灣電價偏低，企業期待供電穩定，同時能夠接受合理的電價；他認為，政府補助企業屋頂使用綠電，「台灣還是會缺電」，這是下下策，而台電備轉容量率應該至少要能夠達到6%以上，才算是供電安全。



根據台電提供的資訊，全台1400萬用戶中，民生用戶約占6成。如果以發電成本計算，台電自發電力及購入電力，107年1月每度發電成本約為2元，跟去年同期相比，漲幅約8.7%；燃料成本約占台電營運支出55%。（編輯：李信寬）1070228