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新移民法列優先法案 擬開放風機維修師來台

發稿時間：2018/02/28 13:03

最新更新：2018/02/28 14:36

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國發會主委陳美伶表示，要補足人力、人才缺口，在全球爭相競逐人才的同時，也應該歡迎國外人才來台工作，甚至讓他們因為喜歡台灣，留下來成為台灣國民。中央社記者吳家昇攝　107年2月28日國發會主委陳美伶表示，要補足人力、人才缺口，在全球爭相競逐人才的同時，也應該歡迎國外人才來台工作，甚至讓他們因為喜歡台灣，留下來成為台灣國民。中央社記者吳家昇攝　107年2月28日

國發會主委陳美伶專訪2（中央社記者陳政偉台北28日電）為補足未來20年產業界最缺少的中階技術人才，國發會主委陳美伶表示，新移民法草案已列立法院本會期優先法案，規劃前提為不影響國內就業、不拉低薪資，風機維修師將是開放的類別之一。

去年台灣新生兒不到20萬人，少子化之外，更面臨高齡化加速的問題，65歲以上老人已超過14歲以下青少年，少子化與高齡化的衝擊，台灣人口紅利快速下滑，已在各個層面造成影響。

國家發展委員會主任委員陳美伶接受中央社專訪時表示，要補足人力、人才缺口，「要用開放態度面對問題」，除增加生育率、加強中高齡跟婦女勞參率外，在全球爭相競逐人才的同時，「我們也不必把自己鎖起來」，應該歡迎國外人才來台工作，甚至讓他們因為喜歡台灣，留下來成為台灣國民。

「台灣的優勢台灣自己不知道」，陳美伶表示，很多外國人非常喜歡台灣，除了環境好、生活便利外，人民也非常友善，卻囿於法規限制無法取得永久居留，「外國專業人才延攬及僱用法」今年2月8日上路後，為台灣留才攬才立下重要里程碑，希望因此讓人才可以加速來台。

她說，過去台灣移民政策確實比較保守，最多就是婚姻移民，產業人才或人口紅利的經濟移民，尤其是中階的技術人才比較缺少，並沒有相關的專案處理。

陳美伶表示，「入出國及移民法」在民國88年制定，由於當年時空背景，是以「管制」為目的，藍領與白領移民都由勞動部管轄，現在則希望祭出產業及經濟誘因，吸引外國中階技術人才來台工作。

她指出，行政院長賴清德已指示跨部會組成的「育人攬才及移民政策專案會議」集思廣益，盤點未來20年各產業人才缺乏狀況，專案會議已召開兩次，只要再一、兩次會議，國發會研擬的新移民法草案將可送行政院核定，趕送立法院本會期審查。

不過，陳美伶也強調，為避免開放中階技術人才衝擊國內就業，新移民法會在不影響國人就業機會、降低國人薪資水準的前提下規劃，目的是補足產業人才的不足，不會替代本國人才，以維持台灣的競爭力。

她舉例，像是政府努力推動的離岸風電產業，國內尚未有專業的風機維護人才，許多來台投資風電的外國企業也有同樣需求，是納入中階技術人才優先考慮開放類別的項目之一。（編輯：林孟汝\林淑媛）1070228

國發會主委陳美伶表示，新移民法草案已列立法院本會期優先法案，規劃前提為不影響國內就業、不拉低薪資，風機維修師將是開放的類別之一。中央社記者吳家昇攝 107年2月28日國發會主委陳美伶表示，新移民法草案已列立法院本會期優先法案，規劃前提為不影響國內就業、不拉低薪資，風機維修師將是開放的類別之一。中央社記者吳家昇攝 107年2月28日

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