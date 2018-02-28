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陳美伶第一線觀察 台灣防救災能力世界水準

發稿時間：2018/02/28 13:04

最新更新：2018/02/28 14:34

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國發會主委陳美伶（圖）接受中央社專訪時表示，台灣防災救災能力已有世界級水準，政府早就建立起一套救助機制。中央社記者吳家昇攝　107年2月28日國發會主委陳美伶（圖）接受中央社專訪時表示，台灣防災救災能力已有世界級水準，政府早就建立起一套救助機制。中央社記者吳家昇攝　107年2月28日

國發會主委陳美伶專訪4（中央社記者朱則瑋台北28日電）國發會主委陳美伶說，台灣防災救災能力已有世界級水準，政府早就建立起一套救助機制，花蓮地震災害現場分工細膩，且善心人士眾多，很多善款及物資湧入，她為此感到很自豪。

花蓮2月6日深夜發生芮氏規模6.0地震，造成統帥飯店等4棟建築物倒塌、17人死亡，行政院長賴清德第一時間指示成立「賑災與重建專案小組」，並特別指定曾處理過台南維冠大樓倒塌案、同樣也是花蓮人的國發會主委陳美伶擔任召集人，全力協助花蓮重建復原。

「政府早就建立起一套救助機制！」陳美伶接受中央社專訪時說，相較2年前的台南維冠大樓倒塌案，花蓮地震餘震多，比較辛苦，民眾一直處在驚恐狀態，但政府的救助機制很清楚，第一時間先救人、安置，接著再處理復原、重建工作，陳美伶開了至少4次會議，把相關機制告訴花蓮縣政府，縣府也處理得很好。

由於災害發生時間距農曆春節假期相當近，縣府等各單位，包括台南市政府，也透過分工合作，很快把損壞道路修復完成，盡速讓人民恢復原有生活。

陳美伶去年代表台灣出席越南舉辦的亞太經合會（APEC），她回憶當時越南受到颱風丹瑞重創，3天後峴港南方20公里的「會安古鎮」還是一片汪洋；為此，她自豪地說，台灣防災救災能力已有世界級水準，花蓮地震災害現場分工細膩，該如何做就如何做，且善心人士眾多，很多善款及物資補足政府做不到的事情。

至於如何協助這次在強震中受損最嚴重的花蓮觀光業及石材業，陳美伶表示，政府針對石材業已提出相對應方案，業者應該會滿意；但觀光業者仍有不少疑慮，花蓮縣長傅崐萁日前曾建議中央發放消費券，刺激花蓮觀光產業。

不過，對於發放消費券的建議，陳美伶說，行政院主計總處等單位都認為，時空背景早就不同，而且消費券預算還需要舉債籌措。振興花蓮觀光業，目前政府有短期復甦機制，交通部觀光局也利用觀光發展基金推花蓮自由行等補貼方案，她同時要求觀光局研議中長期復甦方案。

身為賑災重建小組召集人的陳美伶也向傅崐萁承諾，「只要花蓮有需要，重建小組就會一直存在，沒有退場時間表」。

她說，花蓮強震造成公共建設損壞，「只要在合理情形下，經費補助絕對沒問題！」災害預備金不夠，還有第二預備金及統籌分配稅款，但她認為台南維冠倒塌都沒用到這麼多，要滿足花蓮震災重建需求綽綽有餘。

此外，統帥飯店等4棟倒塌建築物是否要重建，陳美伶認為「這是條漫長的路，不能急」，以台南維冠大樓倒塌案經驗來說，也有人不希望再回到傷心地，因此後來的做法是透過善款把民眾的房屋所有權買下，顯見每棟建築物情形不同，不管是原地重建或異地重建都要細膩處理，公權力無法處理的就靠善款救助。（編輯：林淑媛）1070228

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