台灣燈會好逛好買 多元支付促銷偏鄉產品

（中央社記者黃雅娟台北28日電）台灣燈會16日起在嘉義開幕，經濟部中小企業處打造「多元支付一條街」，邀請上百家偏鄉及微型業者，銷售組合式產品，還能透過多元支付，讓產品走出鄉鎮。



2018台灣燈會16日在嘉義盛大開幕，17個燈區大放光明，主燈將於3月2日元宵節點亮，光是大年初一至初五已經吸引170萬遊客。



搭配台灣燈會活動，由經濟部中小企業打造的「多元支付一條街」，邀請全國業者設攤，有各地的伴手禮、地方特色農產品、文創及傳統手工藝，所有商品皆可以使用多元支付，在台灣燈會享受「嗶」經濟。



中小企業處指出，一直以來透過資訊技術、網路行銷等專業技術輔導偏鄉及微型企業，讓商家的東西可以賣出鄉鎮，甚至賣到國外，多元支付也是一種可以利用的工具，以群聚方式讓店家可以共同學習、分享，彼此互助幫忙，共同銷售組合式的多元產品。



這些偏鄉地區店家組成的數位群聚，在台灣燈會的「多元支付一條街」中展售，並導入歐付寶、一卡通、Pi行動錢包等，增加產品的曝光度跟能見度。



中小企業處表示，民眾體驗行動支付認為，「不用像以前要帶很多現金、還要翻找零錢，很方便」。



「新港Shopping購Easy」群聚副領導人許齍贍則表示，「燈會開展短短幾天，已銷售2組床墊組，沒想到行動支付也能帶來不小的營收。」1070228