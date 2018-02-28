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卜蜂加碼台灣 雲林興建高科技飼料廠

發稿時間：2018/02/28 13:28

最新更新：2018/02/28 13:28

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（中央社記者韋樞台北28日電）台灣卜蜂今天在雲林縣斗六雲林科技工業區舉行最新人工智慧自動化飼料廠動土典禮。台灣卜蜂認為，新廠不但響應政府農畜牧業科技化，同時可解決飼料交叉污染與食安問題。

台灣卜蜂去年購進斗六雲林科技工業區一筆土地，將分階段建廠，第一期興建一座高科技、自動化飼料廠，今早舉行動土典禮。雲林縣長李進勇、農委會副主委黃金城、泰國卜蜂集團副董事長盧岳勝、台灣卜蜂董事長鄭武樾、副董事長許瑞通蒞臨現場。

台灣卜蜂發布新聞稿指出，近幾年來致力在台灣興建一座新世代(AI)人工智慧自動化飼料廠，引進集團世界級最先進生產設備及飼料製造技術，進而帶動台灣農畜牧業邁入高科技自動化新里程碑。

台灣卜蜂強調，耗資新台幣16億元在雲林買地、建廠，主要是雲林縣為農業首都，農畜牧業建廠用地順利取得，農業人才優秀充裕，水力及電力充足且有農畜牧業群聚效果，投資環境良好，對卜蜂而言雲林縣非常符合各項需求。卜蜂未來建廠完成開始營運，將促進雲林縣農畜牧業繁榮發展，帶動當地增加就業機會。

台灣卜蜂新建廠房工程預定明年9月完工；初期年產量約24萬公噸，規劃年產量約48萬公噸，建廠完成後，預計為雲林地區帶來近50名就業機會。（編輯：鄭雪文）1070228

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