太陽光電4策略升級 年產值衝3400億

（中央社記者黃雅娟台北28日電）綠能科技產業推動中心推動國內太陽光電廠商產業升級，透過4大策略，輔導廠商包括電池技術提升，並轉攻太陽能板模組，預計到民國114年產值可衝上新台幣3400億元。



政府推動2025非核家園計畫，配合五加二創新產業，由經濟部及科技部跨部會成立綠能科技產業推動中心，期待啟動國內綠色產業需求，引進國內外投資，並帶動綠能科技產業升級，從內需市場再生能源發電占比20%作為試驗場域，最後轉為技術及產業輸出。



綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟接受中央社記者訪問時表示，從去年底開始，政府就從租稅優惠著手，降低玻璃的貨物稅以及矽膠、封裝材料、接線盒等關稅至0%，並且希望國內廠商從製作電池轉往下游，開始產出太陽能板模組。



鄭亦麟指出，做電池跟做模組的差別就像是「品牌」跟「代工」之間的差異，不僅利潤較高，面對景氣循環變動，導致價格變動時，台灣廠商由於已經建立完整供應鏈，內需市場可以優先供給。



根據綠推中心提供太陽光電輔導產業策略，共有4大策略，包括發展差異化太陽光電產品，提升國產模組競爭力，發展大型變流器產品，開發大型系統施工技術；太陽光電上中下游產值106年2126億元，到114年可成長至3400億元。



以發展國產模組為例，新日光、昱晶及昇陽光電3家廠商，透過換股方式合併為聯合再生能源股份有限公司，預計新公司太陽能電池產能將達5GW；新增模組產能為1GW。



此外，如茂迪與碩禾合資太陽能模組廠，資本額達新台幣10億元，預計今年第1季開始量產，初期產能將約250MW，目標達到1GW；元晶也投資模組新廠，106年12月將完工投入量產，兩階段產能上看2GW，都是綠推中心近年來輔導推動的結果。（編輯：李信寬）1070228