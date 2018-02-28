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中油加油站轉型 借光充電拚綠能

發稿時間：2018/02/28 13:45

最新更新：2018/02/28 13:45

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（中央社記者黃雅娟台北28日電）電動車成為趨勢，中油力拚轉型，預計年底179座直營加油站將全部裝設太陽能板，年發電可達730萬度；而如果電動機車充換電規格確認，今年160個充換電站有望上線。

政府推動2025非核家園政策目標，再生能源發電占比應達20%，裝置容量約為27GW，每年發電度數約為515億度。為了因應接下來2035禁售燃油機車、2040禁售汽油車，中油董事長戴謙日前宣布，中油加油站將轉型為綠能加油站。

中油指出，目前已經完成設置太陽能板的加油站共有51座，62座招標發包，預計今年上半年可以完成，到年底可望再增加50座加油站裝設太陽能板，加上先前已經設置好的，到年底共有179座加油站，每年發電量可達730萬度。

中油表示，未來綠能加油站轉型，希望從太陽能借來的電，能夠進一步儲電，甚至回售給台電，現在台南市前鋒站以及嘉義的信義路站已經開始規劃，如何跟往來社區連結，白天透過太陽能照射發電，夜間靠白天儲存電量調節用電。

此外，中油接下經濟部工業局委託，3年內將先行佈建1000個電動機車充換電站，同步發展儲電技術；中油認為，由於充電站仍然需要一定比例以上的面積，提供民眾等待及機車停放空間，換電方式較符合民眾意願，不過現在政府尚未制定出統一規格標準，未來佈建還是要考慮市場實際需求。

根據工業局規劃，如果確認充換電相關規格，將由中油分3年佈建，第一年160個、第二年390個、第三年450個，共1000個充換電站。1070228

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