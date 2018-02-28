台電衝刺太陽光電 2025年目標1GW

（中央社記者黃雅娟台北28日電）政府2025非核家園目標中，太陽光電裝置容量應達20GW，台電表示，預計將投入新台幣500億元，到2025年將佈建1GW太陽光電，每年將以100至150MW加速佈建腳步。



政府2025非核家園目標，期待提升再生能源發電占比至20%，裝置容量約為27GW，其中太陽光電為20GW，透過屋頂型佈建小型太陽能板，預計2020年達到3GW目標，剩下17GW地面型約需要2.5萬公頃土地。



台電再生能源處長陳一成接受中央社記者訪問表示，由於發展太陽光電需要大面積土地，台電將與土地開發業者合作，由業者取得土地，台電進行太陽光電系統開發及投資，預計到2025年累積裝置容量可達1GW目標，投入總金額達新台幣500億元，需要土地面積達1000公頃以上。



陳一成表示，繼2月台電在彰濱工業區的太陽光電工程動工後，接下來在台南鹽田的太陽光電將高達150MW，力拚明年底以前發電；未來主要發展太陽光電都會在南部地區，離島地區發展太陽光電，則是希望取代高成本的柴油發電機組，目的不同，每年預計能增加100至150MW裝置容量。



根據台電統計，累計至民國106年底為止，太陽光電累積裝置容量達180MW，年發電量為2400萬度，主要分布在中南部區域，金門、馬祖等離島裝置容量僅約983瓩。今年2月，彰濱工業區剛動土的太陽光電工程，裝置容量100MW，每年可發電1.3億度，投資金額為62億元，有望在年底前完工發電。（編輯：李信寬）1070228