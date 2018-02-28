北市首購族青睞 房仲點名5大熱門社區

（中央社記者韋樞台北28日電）房仲統計1月到年假期間網路物件點閱排行社區，以1800萬元中低總價、20年屋齡的文山區「觀星台北」等3個社區，及北投和中山區各1個社區擠進前5，吸引首購族進駐北市。



永慶房仲網統計雙北市今年1月至新春開工(2月21日)期間，網路物件點閱的排行前5名熱門社區，包括台北市文山區的「觀星台北」、「水沐青華」與「國賓伊頓」，及北投區「甲桂林山莊」、中山區「金磚密碼」。



新北市入榜的社區則是板橋區的「巨蛋」、「超級F1」，及新店區的「美河市」、「玉上園」、「湯泉二期」等。



永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，根據這項點閱發現，台北市以總價新台幣1800萬元內中低總價房產為主，吸引首購族趁房價修正挺進台北市；新北市則是以2000萬元左右的中高總價房產受換屋族青睞。



謝志傑指出，觀察點閱物件的平均坪數，北市35坪以下物件較熱門，其中文山區木柵路二段109巷屋齡逾20年的「觀星台北」社區具環山綠地景觀，社區巴士可達捷運萬芳醫院站，生活機能成熟，住戶以年輕小家庭居多，目前2到3房物件最熱門，總價約1400萬元，吸引許多購屋族點閱。



35坪以下熱門點閱社區還有北投區中山北路七段219巷的「甲桂林山莊」及中山區雙城街19巷的「金磚密碼」。謝志傑分析，屋齡逾30年的「甲桂林山莊」鄰近溫泉區和石牌商圈，環境清幽，總價低於1600萬元相對便宜；「金磚密碼」為飯店式管理，鄰近捷運中山國小站與民權西路站，交通便利且產品多元，去年實價揭露行情每坪約61萬元到70萬元間。



新北市進榜的前5大社區，以45坪以上、3到4房、總價1900萬元到2400萬元物件點閱超人氣。謝志傑說，新店區「美河市」社區鄰近小碧潭及市公所雙捷運站，區域融合商務、購物、休閒娛樂與住宅等便利機能，總戶數約2200戶，銷售中的物件多，有利購屋族比價，此社區去年實價揭露行情平均每坪42萬元到54萬元間。



另外，45坪以上的熱門點閱社區，還有新店區寶橋路的千戶「玉上園」社區及溪園路的2000戶「湯泉二期」社區。謝志傑說，屋齡約5年的「玉上園」鄰近七張捷運站與新店交流道間，此社區部分房屋面對交流道，房價相對便宜，去年實價揭露行情平均每坪40萬元到51萬元間。而「湯泉二期」去年實價揭露行情平均每坪36萬元到47萬元間。



謝志傑強調，新春網路看屋點閱趨勢呈現北市中低總價與新北市中高總價的購屋需求，市場仍以自住首購買盤和換屋族為主，房價緩步修正態勢未變，加上社區銷售物件多，比價效應將不會停歇。（編輯：鄭雪文）1070228