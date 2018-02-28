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超人主委陳美伶 一天睡不到6小時

發稿時間：2018/02/28 14:26

最新更新：2018/02/28 14:39

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國發會主委陳美伶肩負擘劃國家發展藍圖重任，一天睡不到6小時，從不喊累，只因「不想辜負對這個位置的期待」。 中央社記者吳家昇攝 107年2月28日國發會主委陳美伶肩負擘劃國家發展藍圖重任，一天睡不到6小時，從不喊累，只因「不想辜負對這個位置的期待」。 中央社記者吳家昇攝 107年2月28日

（中央社記者陳政偉台北28日電）深夜12時，國發會主委陳美伶的LINE工作群組仍相當忙碌；清晨天還未亮，群組又咚咚響。超人主委陳美伶肩負擘劃國家發展藍圖重任，一天睡不到6小時，從不喊累，只因「不想辜負對這個位置的期待」。

民國47年次的陳美伶是國立政治大學法學博士，常任文官出身的她，仕途順遂，一路從法務部科員、行政院法規會主委到扁政府時代擔任蘇貞昌內閣的副秘書長，申請退休後被延攬至台南市政府，成為賴清德市政建設重要的左右手。

賴清德去年9月北上組閣後，陳美伶也受重用入閣接任國發會主委，從加速台灣投資、育人攬才及移民相關議題、花蓮災後重建小組，都有陳美伶主持會議的忙碌身影，賴清德倚重甚深，看中的就是陳美伶善於統整，以及使命必達的堅持個性。

國發會幕僚說，陳美伶擁有「超人」體質，不僅未曾因勞累取消行程，還常常追加行程，「幕僚都累到要分兩班」，但體力過人的陳美伶常常過了深夜12時還會與幕僚討論工作，清晨做完運動，6時又準時在Line上跟同仁「道早安」，所以國發會同仁神經緊繃，絲毫不敢鬆懈。

條理清晰的陳美伶談起政策總帶著熱切的眼神，她認為，政務官的工作就是使命感，每一天都要當作最後一天，「不想辜負對這個位置的期待」，因為她允諾要讓年輕人看得到未來。

為了解年輕人需求，用功的陳美伶近日正在研究「區塊鏈」，努力跟上數位經濟最新發展，她也常看Youtube吸收網路最新話題，就連「旅行青蛙」也可以跟年輕朋友聊上幾句。

陳美伶還特地與亞洲．矽谷研討會上認識的年輕新創業者交換通訊軟體Line帳號，以便可以馬上溝通政策方向，顯見她推政策相當「接地氣」，一點都不馬虎。

接任主委近半年，陳美伶對國發會的定位有不同期待。她說，從組織法來看，國發會至少有規劃、協調、追蹤管考與資源分配等4大功能，尤其追蹤管考的工作非常重要，「執行才是王道」，否則再好的政策也只是曇花一現。（編輯：林淑媛/許雅靜）1070228

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