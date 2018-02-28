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幸運之神降臨 美密州男子一天內連中3次樂透

發稿時間：2018/02/28 15:17

最新更新：2018/02/28 15:24

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美密西根州一名男子遇到幸運之神降臨，一天內連中3次樂透。（圖取自密西根州樂透局臉書www.facebook.com/MichiganLottery）美密西根州一名男子遇到幸運之神降臨，一天內連中3次樂透。（圖取自密西根州樂透局臉書www.facebook.com/MichiganLottery）

（中央社記者顏伶如波特蘭27日專電）美密西根州樂透局今天說，一名男子上週到加油站加油時，隨手買了刮刮樂彩券中了10美元，用彩金當場買樂透又中15美元，再接著買兩張樂透，其中一張中了32萬多美元頭獎。

位於密西根州蘭辛（Lansing）的密西根州樂透局（Michigan Lottery Bureau），今天頒發印著32萬5184美元金額的超大型支票，給贏得「頭獎吃角子老虎快速現金」（Jackpot Slots Fast Cash）樂透彩券頭獎得主馬爾茲（Mark Maltz）。

42歲的馬爾茲住在華特福（Waterford），是名拖吊車司機。23日他開著工作用的卡車到加油站加油，沒想到幸運之神降臨。

他對媒體表示，加油時隨手買下一張刮刮樂彩券，中了10美元，他當場領到彩金之後，立刻又購買「快速現金」（Fast Cash）樂透，結果又中了15美元。

馬爾茲說，接下來他把這15美元彩金分開，拿5美元再買「快速現金」樂透，10美元則買「頭獎吃角子老虎快速現金」樂透，當他發現「頭獎吃角子老虎快速現金」樂透彩券上有3個符號跟頭獎圖形吻合時，「我當場嚇呆了，不敢相信我真的贏了。」

對於這筆彩金將如何使用，馬爾茲說，還沒有任何確切計畫，只知道會拿來投資。

他說：「我會花一段時間好好考慮要怎麼投資，才能讓這些錢能夠撐得久一點。」

他也表示：「我曾有中樂透的夢想，也想過『拜託讓我中一次大獎』，很難相信我的願望果真實現了。」（編輯：陳俊碩）1070228

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