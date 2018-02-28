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川普女婿家族公司 擬購紐約大樓股權

發稿時間：2018/02/28 16:36

最新更新：2018/02/28 16:36

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（中央社紐約27日綜合外電報導）美國總統川普女婿庫許納一度掌管的房地產集團庫許納公司發言人證實，公司正在洽購自家紐約市旗艦房產的尚未持有股權；這些股權目前屬福納多不動產信託公司所有。

這幢位於曼哈頓中城（Midtown）第五大道666號的大樓，因涉及庫許納的潛在利益衝突，一直是外界檢驗的目光焦點。庫許納（Jared Kushner）不僅是川普的女婿，也擔任總統高級顧問。

路透社報導，庫許納公司（Kushner Cos）發言人泰勒（Chris Taylor）證實了「華爾街日報」（WSJ）先前的報導，表示公司正在洽購福納多不動產信託公司（Vornado Realty Trust）在大樓辦公室部分所持有的49.5%股份。

福納多不動產是紐約最大的房地產業主之一，本月稍早表明，計畫出售股份。

庫許納為迴避利益衝突，去年就把自己持有的庫許納公司股權出脫給家族信託，但因卡達前總理等一群外國投資人考慮注資上述大樓改建計劃，而致這棟大樓持續受到外界關注。

一些民主黨籍議員去年12月曾致函庫許納，詢問他與外國官員見面時，是否曾談及這幢債台高築大樓的注資事宜。信中提及，外界擔心，他利用職務圖利。（譯者：陳乃瑜/核稿：張佑之）1070228

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