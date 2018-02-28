/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 繆德生侯友宜228衛生紙

歐盟公布英脫歐草案 2020年底分手

>rss

蔡總統二次受邀 工商團體團拜提建言

發稿時間：2018/02/28 20:27

最新更新：2018/02/28 20:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃雅娟台北28日電）七大工商團體明天舉辦春節聯誼會，總統蔡英文第二次受邀參加；商總指出，希望兩岸政策朝向和平穩定發展，不過工總及工商協進會都表示，沒有特定議題要向總統提出。

七大工商團體3月1日下午將在台北君悅飯店舉行工商團體春節聯誼會，這是蔡總統上任以來第二次受邀參加，立法院長蘇嘉全、經濟部長沈榮津、外交部長吳釗燮、內政部長葉俊榮及外貿協會董事長黃志芳等官員將連袂出席。

中華民國全國商業總會理事長賴正鎰對中央社記者表示，如果有機會的話，將向總統提出建言，希望未來兩岸政策朝向和平穩定發展，讓台灣經營觀光事業不要這麼辛苦，對政府的兩岸政策及即將上任的新任行政院大陸委員會主委陳明通有期待。

此外，新的勞基法3月將上路，賴正鎰表示，希望政府能夠給予企業6個月的緩衝期，3個月輔導、3個月勸導後，才正式勞檢處罰。

中華民國工商協進會理事長林伯豐則表示，如果總統沒有要求大家發表意見，不會特別提出什麼議題，如果要工商團體提建議，相信明天會有時間可以好好談；中華民國全國工業總會理事長許勝雄則表示，沒有特別議題要向總統提出。

七大工商團體明天將由工總理事長許勝雄、商總理事長賴正鎰、工商協進會理事長林伯豐、工業協進會理事長蔡圖晉、中小企業總會理事長林慧瑛、工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻，以及電機電子工業同業公會副理事長李詩欽等代表出席。（編輯：張均懋）1070228

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP