蔡總統二次受邀 工商團體團拜提建言

（中央社記者黃雅娟台北28日電）七大工商團體明天舉辦春節聯誼會，總統蔡英文第二次受邀參加；商總指出，希望兩岸政策朝向和平穩定發展，不過工總及工商協進會都表示，沒有特定議題要向總統提出。



七大工商團體3月1日下午將在台北君悅飯店舉行工商團體春節聯誼會，這是蔡總統上任以來第二次受邀參加，立法院長蘇嘉全、經濟部長沈榮津、外交部長吳釗燮、內政部長葉俊榮及外貿協會董事長黃志芳等官員將連袂出席。



中華民國全國商業總會理事長賴正鎰對中央社記者表示，如果有機會的話，將向總統提出建言，希望未來兩岸政策朝向和平穩定發展，讓台灣經營觀光事業不要這麼辛苦，對政府的兩岸政策及即將上任的新任行政院大陸委員會主委陳明通有期待。



此外，新的勞基法3月將上路，賴正鎰表示，希望政府能夠給予企業6個月的緩衝期，3個月輔導、3個月勸導後，才正式勞檢處罰。



中華民國工商協進會理事長林伯豐則表示，如果總統沒有要求大家發表意見，不會特別提出什麼議題，如果要工商團體提建議，相信明天會有時間可以好好談；中華民國全國工業總會理事長許勝雄則表示，沒有特別議題要向總統提出。



七大工商團體明天將由工總理事長許勝雄、商總理事長賴正鎰、工商協進會理事長林伯豐、工業協進會理事長蔡圖晉、中小企業總會理事長林慧瑛、工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻，以及電機電子工業同業公會副理事長李詩欽等代表出席。（編輯：張均懋）1070228