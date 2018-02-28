印度上季經濟成長7.2%

（中央社記者康世人新德里28日電）印度官方今天公布2017年10月到12月國內生產毛額（GDP）成長率7.2%，高於預期，政府因而把2017財政年度（2017年4月至2018年3月）經濟成長預測從6.5%調高到6.6%。



這使印度繼續位居全球成長最快的經濟體，中國在同期的GDP成長率為6.8%，排名第二。



由於經濟活動增加，製造業和服務業回升及公共支出增加，根據印度中央統計局的報告，印度2017年10月到12月（印度稱為2017財政年度第3季）的GDP成長7.2%，這也是印度5季以來最高速的成長；其中，製造業成長8.1%，農業也成長4.1%。



路透社之前針對35個經濟學家進行調查，預測印度2017年10到12月的GDP成長率應在6.9%，印度官方今天公布的數字優於這項預期。



上季經濟表現顯示，印度經濟應該已經擺脫2016年底廢大面額舊鈔和2017年7月實施新的商品與服務稅（GST）對經濟造成的雙重打擊。



印度政府今天也把2017財政年度的GDP成長預測由6.5%微幅上調到6.6%，但這仍是印度總理莫迪（Narendra Modi）2014年5月就任以來經濟成長率最低的一年。



不過，某些經濟專家仍對印度公營銀行的不良資產過高感到擔憂，擔心處理得不好會衝擊印度經濟。（編輯：郭中翰）1070228