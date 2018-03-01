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遭質疑集塵灰委外 中龍：仍評估廠內處理

發稿時間：2018/03/01 16:57

最新更新：2018/03/01 17:23

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立委質疑中龍鋼鐵公司民國106年底停止處理集塵灰，正申請委外處理，但並未通過環評。中龍公司表示，廠內電爐集塵灰目前共儲存6098公噸，案件還在評估中，目前仍會在廠內處理。中央社記者蘇木春攝　107年3月1日立委質疑中龍鋼鐵公司民國106年底停止處理集塵灰，正申請委外處理，但並未通過環評。中龍公司表示，廠內電爐集塵灰目前共儲存6098公噸，案件還在評估中，目前仍會在廠內處理。中央社記者蘇木春攝　107年3月1日

（中央社記者蘇木春台中1日電）立委黃國昌、徐永明今天到中龍鋼鐵公司，視察集塵灰堆置場與細粉料還原工廠，質疑中龍未經環評就要將集塵灰委外處理。中龍公司表示，案件還在評估中，目前仍會在廠內處理。

時代力量籍立法委員黃國昌、徐永明，1日上午在立法院召開記者會，質疑中龍鋼鐵公司去年底停止處理集塵灰，正申請委外到位於彰化縣的台灣鋼聯公司處理，但並未通過環評，認為環保署放水通過，但會中環保署回應會審慎評估。

立委黃國昌與徐永明下午到位於台中市龍井區的中龍鋼鐵公司，視察堆置集塵灰的廠房與細粉料還原工廠，中龍公司總經理陳德勝說明，廠內電爐集塵灰在民國106年產出9404公噸、再利用8552公噸，107年度至今產出2034公噸，目前共儲存6098公噸，細粉料還原工廠每季開爐一次，今年因應空污因素減排，目前仍未開爐。

黃國昌表示，台灣鋼聯已在今年一月公告，將協助中龍公司處理集塵灰，但依照規定中龍公司與台灣鋼聯，都必須針對運送與處理提出環評，但經詢問環保署，僅有台灣鋼聯提出備查。

中龍公司說明，目前依程序透過台中市環保局提出環評變更案，台灣鋼聯也提出變更審查案給環保署，案件都在審查中，集塵灰委外案正討論中尚未定案，中龍公司的細粉料還原工廠也未決定廢棄，今年開爐期程仍在評估中，會盡快處理堆置的集塵灰。

徐永明表示，依照中龍公司民國101年的環境影響差異分析中，承諾百分之百處理廠內廢雜料回收資源化利用，如今卻要花費經費委外處理，不只圖利民營業者，也罔顧彰化地區居民的環境安全。

陳德勝說，台灣鋼聯在處理集塵灰的設備較為先進，不只較為節能，對環境也更友善，相較中龍在處理上更具優勢，目前案件仍在進行評估中。（編輯：劉政權）1070301

時代力量籍立法委員黃國昌（左2）、徐永明（左），1日到台中市龍井區的中龍鋼鐵公司，視察集塵灰堆置場與細粉料還原工廠。中央社記者蘇木春攝　107年3月1日時代力量籍立法委員黃國昌（左2）、徐永明（左），1日到台中市龍井區的中龍鋼鐵公司，視察集塵灰堆置場與細粉料還原工廠。中央社記者蘇木春攝　107年3月1日
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