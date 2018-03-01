營建署長吳欣修上任 要讓外界看到營建署

內政部營建署1日在署內舉辦營建署長交接典禮，新任署長吳欣修致詞時表示，接任新職務是個挑戰，將秉持精益求精的精神服務。中央社記者吳家昇攝 107年3月1日

（中央社記者朱則瑋台北1日電）內政部營建署今天舉行新舊任署長交接典禮，新署長吳欣修致詞時說，過去社會大眾不清楚營建署的努力成果，他上任首要任務就是要透過行銷等方式，讓國人了解營建署的貢獻。



營建署今天舉行新舊任署長交接典禮，由內政部長葉俊榮親自主持監交儀式，葉俊榮致詞時說，一般民眾知道有營建署這單位，但對署裡業務內涵不一定了解很深，營建署同仁處理業務非常廣泛，跟地方政府業務推動更是息息相關，但時常都是默默在做，很少留下足跡，像是很多道路工程舉行剪綵儀式後，上面都沒有營建署3個字。



葉俊榮表示，營建署任務不只是公共工程，還有國土規劃、都市更新等業務，對台灣未來發展都具有重要影響；新任署長吳欣修擁有豐富經驗，在擔任台南市秘書長期間，許多重要工程業務都展現管理及執行長才，相信營建署在吳欣修帶領下，可以擦亮這塊金字招牌。



營建署長吳欣修說，過去工程人員都秉持使命必達宗旨照顧市民，他上任後首要工作，就要思考如何透過行銷等方式，讓國人看到營建署的努力及貢獻，其實很值得獲得更多肯定。



吳欣修指出，營建署扮演中央跟地方重要橋梁，讓縣市首長施政可以落實，其實有很多制度，站在專業上都有考慮到地方政府及人民，但可能「還差一點點」才能更貼近民眾的心，未來會帶領營建署投入更多心力跟溝通，把工作做好，並加入更多創新、同理心。



吳欣修畢業於國立成功大學都市計畫研究所，曾任台南市都市發展局副局長、局長、副秘書長、秘書長等多項職務。（編輯：林沂鋒）1070301