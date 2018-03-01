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新興應用挹注 1月外銷訂單創歷年同期新高

發稿時間：2018/03/01 17:54

最新更新：2018/03/01 18:13

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經濟部統計處1日公布107年1月外銷訂單金額430.6億美元，且因去年1月受春節影響，工作日數較少，基期較低，加上高效能運算、車用電子、物聯網等新興科技擴張應用，今年1月外銷訂單年增率仍達19.7%。中央社記者董俊志攝　107年3月1日經濟部統計處1日公布107年1月外銷訂單金額430.6億美元，且因去年1月受春節影響，工作日數較少，基期較低，加上高效能運算、車用電子、物聯網等新興科技擴張應用，今年1月外銷訂單年增率仍達19.7%。中央社記者董俊志攝　107年3月1日

（中央社記者廖禹揚台北1日電）受惠於新興科技應用擴增及國際原材物料價格上揚，經濟部統計處今天公布1月份外銷訂單金額430.6億美元，為歷年同月新高，年增19.7%，連續18個月正成長。

觀察各主要接單貨品，除光學器材外，1月接單金額皆創歷年同月新高，傳統貨品年增率續呈雙位數成長，其中基本金屬及機械業連續18個月正成長，基本金屬更是連續9個月維持雙位數成長，統計處長林麗貞說明，主要是因為國際鋼市穩定向上，訂單價量齊揚所致。

作為外銷訂單主力的資訊通信產品與電子產品進入淡季，但受到新興科技應用帶動，1月仍分別年增17.5%及12.5%。林麗貞表示資訊通信產品主要受手機組裝代工、伺服器、挖礦用顯示卡、網路通訊產品等訂單增加帶動，電子產品則是因手機、電競、伺服器、虛擬貨幣採礦等需求增加，帶動相關貨品接單成長，加上被動元件供貨吃緊，價格上漲挹注整體表現。

光學器材是1月唯一未達雙位數成長的主要接單貨品，接單金額21.5億美元，年增6.2%。林麗貞說明，光學器材外銷訂單年增率從去年9月開始維持在個位數成長，統計處比較今年1、2月與去年第1季面板均價，發現減幅約在1到3成，判斷面板成長趨緩，受價格因素影響較大，因此1月雖因業者擴廠，產能與訂單增加，仍受價格因素影響抵消部分增幅。

展望未來，受春節因素影響，廠商以接單金額計算的動向指數為26.7，預期將較1月減少，統計處預估，2月外銷訂單金額約330至340億美元，與去年同月比較，年減2.2%至年增0.7%間，1、2月累計則預估年增9.1%至10.5%。

值得注意的是，基本金屬以訂單金額計算的動向指數為51.4，是唯一預期成長的類別，林麗貞說明，廠商表示，主要市場普遍景氣好轉，需求增加，加上中國大陸實施限產，帶動價格上揚，景氣看好。

林麗貞表示，傳統貨品主要受惠於國際景氣復甦及原物料價格上揚，表現持續看好；季節性較明顯的資訊通信產品及電子產品雖進入淡季，但隨著行動裝置、筆電規格持續升級，以及高效能運算、車用電子、人工智慧、物聯網等新興科技應用擴增，可望降低淡季效應。（編輯：李信寬）1070301

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