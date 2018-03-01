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新台幣貶8.8分終止連2升 美國升息恐加速

發稿時間：2018/03/01 17:57

最新更新：2018/03/01 17:57

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（中央社記者邱柏勝台北1日電）國際美元走強，外資匯出，今天新台幣走勢疲弱，但出口商拋匯抑制貶幅，終場以29.318元兌1美元作收，貶值8.8分，終止連2升，台北與元太外匯經紀公司總成交量擴增至14.24億美元。

外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）首度在美國國會聽證會發表談話，強調升息趨勢不變，市場對他發言偏向鷹派解讀，預估今年美國升息次數可望自3次提高為4次，激勵美元指數走揚，非美貨幣普遍走弱，今天新台幣也受亞幣貶值影響走貶，但盤中出口商依然有拋匯需求，終場新台幣貶幅略有收斂，以貶值8.8分作收。

展望新台幣後市，外匯交易員表示，美元反彈趨勢確立，對台灣股匯市將造成影響，今天外資略有匯出，但出口商還是有拋匯需求，料新台幣仍有支撐，且今天台股開低後緩步拉升，終場小跌作收，外資在台股也僅小幅賣超新台幣28.79億元。

外匯交易員說，在外資並未大舉匯出，且午盤過後甚至有小幅匯入的情況下，今天新台幣相對亞幣強勢不少，不過未來仍須觀察外資動向與美元走勢。

新台幣兌美元今天開盤價為29.329元，最高29.275元、最低29.329元，尾盤收29.318元，貶值8.8分。（編輯：楊玫寧）1070301

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