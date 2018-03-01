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銀行去年ROA及ROE 連3年雙降

發稿時間：2018/03/01 18:05

最新更新：2018/03/01 18:05

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（中央社記者蔡怡杼台北1日電）金融監督管理委員會最新公布銀行106年經營績效，資產及淨值均創新高，但資產報酬率（ROA）及淨值報酬率（ROE）分別為0.67％及8.97％，不僅為連續3年雙降，尤其，ROE更寫下8年來新低。

金融監督管理委員會今天公布106年全體銀行業重要經營成果，去年全體銀行業資產新台幣59兆7358億元，及淨值規模3兆8829億元均續創新高，全年稅前盈餘3526億元，較105年增加157億元或4.7％，連續4年逾3000億元。

同時，106年本國銀行資產報酬率（ROA）及淨值報酬率（ROE）分別為0.67％及8.97％，較105年下降0.01個百分點及0.26個百分點，不僅連續3年雙降，更分別創下6年、8年來新低，主因資產及淨值規模增加幅度大於稅前盈餘增加幅度。

對於銀行獲利跟不上淨值以及資產增加的速度，金管會銀行局副局長莊琇媛表示，去年的慶富案衝擊，105年則有兆豐銀行遭美重罰、104年有TRF（目標可贖回遠期契約）等案都影響銀行獲利表現，另外，銀行賺的錢用來充實資本，也會推升淨值增加。

值得關注的是去年銀行行員平均創造盈餘215萬元，終止過去連續兩年的下跌。此外，銀行雖因應數位發展裁撤、整併分行，但銀行行員不減反增來到16.38萬人，較105年底增加1852人。

莊琇媛指出，銀行業一方面雖持續整併分行，但另一方面為積極朝向數位金融發展，及為落實法令遵循與洗錢防制，增聘相關人員。目前說銀行縮編減少行員還言之過早。（編輯：林沂鋒）1070301

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