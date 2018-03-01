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川普將對鋼鋁製品課高關稅 恐引爆貿易戰

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鎖定網路交易月子中心查逃漏稅 4月開跑

發稿時間：2018/03/01 20:30

最新更新：2018/03/01 20:30

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（中央社記者邱柏勝台北1日電）為遏止逃漏稅，國稅局4月起展開營業稅選案查核，除鎖定美容醫療院所、產後護理機構、月子中心、老人福利機構及寵物美容等加強查核外，網路交易也被列為重點查核對象。

高雄國稅局表示，為遏止逃漏、維護租稅公平，即將針對營業人開立不實統一發票、以不得扣抵進項稅額或無進貨事實，以及偽造憑證進項稅額申報抵退稅款、未依規定辦理稅籍登記、申報銷售額及購買國外勞務給付額、將不得適用零稅率銷售額申報適用零稅率、食品業及夜店營業人未依規定開立統一發票、取得進項憑證等異常情形，展開查核作業。

為防止美容醫療院所、產後護理機構、月子中心、老人福利機構及寵物美容、寵物旅館等營業人銷售應稅貨物或勞務，卻未依規定辦理稅籍登記逃漏稅捐，國稅局也將針對這些機構及營業人加強查核。

此外，國稅局表示，近年金融科技發展快速，支付工具推陳出新，使得網路交易更加便利。為掌握網路交易稅源，及遏止外國事業、機關、團體或組織，利用不當租稅規劃侵蝕稅收，以維護租稅公平，網路交易查核作業也將於4月起展開查核。

國稅局說明，包含跨境電商在內，營業人利用網路銷售貨物或勞務，未依規定辦理稅籍登記、取具進項憑證、開立統一發票及申報繳納營業稅，或查定課徵營業稅的營業人，未依實際銷售額核實課徵營業稅，國稅局將進行查核。另外，營業人透過網路購買國外勞務（不含個人購買國外電子勞務）未依規定報繳營業稅者，亦為本次查核重點項目之一。

而為鼓勵營業人誠實納稅，國稅局也提供自動補報繳機會，請營業人自行檢視，如有取得不合法的統一發票虛報進項稅額或短漏開統一發票、短漏報銷售額者，務必把握機會，於3月31日前自動補報繳稅款。

國稅局指出，凡屬未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，自動向稅捐稽徵機關補報並補繳所漏稅款者，僅須加計利息，有關漏報、短報等處罰一律免除。否則一經查獲，除追繳稅款外，將依法處以所漏稅額5倍以下罰鍰。（編輯：林淑媛）1070301

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