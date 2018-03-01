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貿協辦蘭花採購洽談會 促千萬美元商機

發稿時間：2018/03/01 20:43

最新更新：2018/03/01 20:43

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（中央社記者廖禹揚台北1日電）台灣國際蘭展2日登場，為助台灣蘭花業者拓銷新興市場，外貿協會今天舉辦採購洽談會，邀請13國22位買主參與，估促成逾1000萬美元（約新台幣3億元）商機。

台灣國際蘭展今年邁入第14屆，與世界蘭展、東京蘭展並列世界3大蘭展，近年每屆活動皆促成約新台幣100億元外銷商機，今年預計有來自全球27國的國際買主來台觀展，3月3日至12日開放民眾參觀期間，估將吸引逾20萬民眾。

中華民國對外貿易發展協會今天舉辦「2018年台灣蘭花採購洽談會」，為2日將登場的國際蘭展揭開序幕，共有13國22位國際買主參與，與國內34家蘭花供應商進行逾300場次一對一洽談。

外貿協會表示，這次除台灣外銷主力前10大市場外，還有保加利亞、匈牙利、巴林、土耳其、南非、印尼、中國大陸、秘魯及墨西哥等潛在市場國家買主參與，預估促成商機逾1000萬美元。

外貿協會今年協助台灣蘭花產銷發展協會，以大數據分析鎖定越南為台灣蘭花產品出口新興國家中最具潛力市場，今年應邀來台參觀蘭展的5家越南買主，市場占有率共占近8成，希望藉由這次來台採購，提供越南當地市場新的優質選擇。

台灣花卉及其種苗去年外銷出口總值達1.95億美元（約新台幣58.5億元），其中蘭花出口值為1.78億美元（約新台幣53.4億元），是民國103年蘭花出口創新高以來，首次呈現正成長，其中蝴蝶蘭出口金額達1.39億美元（約新台幣41.7億元），再創歷史新高。（編輯：張均懋）1070301

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