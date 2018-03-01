衛生紙網購傳漲3成 業者：促銷活動不同

（中央社記者吳家豪台北1日電）網購通路傳知名品牌衛生紙近一週漲價約3成，業者今天表示，價格變化主因促銷活動不同，目前恢復常態價格；其他業者指出，衛生紙價格與原廠共同議定，網購通路無法片面變更。



國際紙漿價格續漲，國內家用紙品業者因成本壓力喊漲，引發民眾搶購衛生紙。



有網友發現，PChome24h購物網站販售的舒潔棉柔舒適抽取式衛生紙（110抽x 12包x 6串/箱），在2月23日至26日的促銷價格為新台幣768元，該檔期結束後調整為829元，今天價格已改為999元，換算近一週以來漲價約3成。



對此，PChome24h購物回應，該款衛生紙近一週的價格變化，主要因為促銷活動不同所致，例如768元為折扣較深的活動，也註明限時2月23日到26日，目前該款衛生紙已恢復常態價格999元。



觀察momo購物網、Yahoo奇摩購物中心的同款衛生紙價格，今年1月曾下殺768元，到了2月曾標價829元，今天查詢價格皆為999元。



網購業者表示，衛生紙價格為網購通路與原廠共同議定，網購通路無法片面變更；至於需要多久前議定促銷檔期的價格則不一定，會受到商品類別、原廠供貨等因素影響。（編輯：黃國倫）1070301