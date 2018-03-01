/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 元宵節台鐵自強號勞基法

川普將對鋼鋁製品課高關稅 恐引爆貿易戰

>rss

衛生紙網購傳漲3成 業者：促銷活動不同

發稿時間：2018/03/01 21:26

最新更新：2018/03/01 21:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳家豪台北1日電）網購通路傳知名品牌衛生紙近一週漲價約3成，業者今天表示，價格變化主因促銷活動不同，目前恢復常態價格；其他業者指出，衛生紙價格與原廠共同議定，網購通路無法片面變更。

國際紙漿價格續漲，國內家用紙品業者因成本壓力喊漲，引發民眾搶購衛生紙。

有網友發現，PChome24h購物網站販售的舒潔棉柔舒適抽取式衛生紙（110抽x 12包x 6串/箱），在2月23日至26日的促銷價格為新台幣768元，該檔期結束後調整為829元，今天價格已改為999元，換算近一週以來漲價約3成。

對此，PChome24h購物回應，該款衛生紙近一週的價格變化，主要因為促銷活動不同所致，例如768元為折扣較深的活動，也註明限時2月23日到26日，目前該款衛生紙已恢復常態價格999元。

觀察momo購物網、Yahoo奇摩購物中心的同款衛生紙價格，今年1月曾下殺768元，到了2月曾標價829元，今天查詢價格皆為999元。

網購業者表示，衛生紙價格為網購通路與原廠共同議定，網購通路無法片面變更；至於需要多久前議定促銷檔期的價格則不一定，會受到商品類別、原廠供貨等因素影響。（編輯：黃國倫）1070301

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP