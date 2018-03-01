衛生紙不漲價 買8箱還送小折單車

國內衛生紙價格喊漲，一度引發民眾搶購；但雲林一家業者非但不漲價，買8箱還贈送一輛折疊式腳踏車，讓公司賣到缺貨，加班產製。（業者提供）中央社記者江俊亮傳真 107年3月1日

（中央社記者江俊亮雲林縣1日電）國內衛生紙價格喊漲，引發民眾搶購熱潮；但雲林縣一家業者不但不漲價，買8箱還贈送一輛折疊式腳踏車，逆勢行銷，引發議題。



位於雲林縣北港鎮的邦尼熊公司董事長吳品峰今天接受中央社記者訪問時表示，公司為了回饋消費者，自去年農曆3月23日媽祖誕辰那天起，就以一年時間行銷，只要購買8箱，就贈送一輛折疊式腳踏車。



吳品峰表示，雖然最近國內衛生紙價格喊漲，但邦尼熊公司仍維持回饋計畫，且將計畫將延長至今年6月30日。



他說，由於公司在一片搶購熱潮下，衛生紙已賣到缺貨，但公司已加班產製，消費者只要在6月30日前下訂單，仍可獲原價及購買8箱贈送一輛小折的優惠。



吳品峰指出，公司產品有9成是代工，1成是自有品牌，能以優惠價格回饋消費者，是因公司與全球具規模的APP亞洲漿紙集團長期合作，因此可以壓低成本。



他說，由於國內引發衛生紙搶購熱潮，因此這幾天公司業績成長30倍以上，甚至有消費者開貨車前往，一次採購24箱，並獲贈3輛小折腳踏車，讓消費者直呼「賺到了！」（編輯：張銘坤）1070301



