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川普將對鋼鋁製品課高關稅 恐引爆貿易戰

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巴紐強震致埃克森LNG廠停擺6週 台灣受影響

發稿時間：2018/03/01 23:29

最新更新：2018/03/01 23:29

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（中央社東京1日綜合外電報導）瑞士銀行集團說，規模7.5強震日前侵襲巴布亞紐幾內亞（PNG）偏遠高地，埃克森美孚在當地的190億美元液化天然氣出口計畫可能會持續停擺6週，影響到台灣、中國和日本買主。

彭博報導，根據彭博編篡的資料，距離震央約600公里的埃克森美孚（Exxon Mobil）那座液化天然氣（LNG）廠，占全球LNG產量約3%，去年對台灣、中國和日本境內買家出口約780萬噸LNG。自從規模7.5強震於2月26日凌晨侵襲以來，已發生數十起餘震。

瑞士銀行集團（UBS）分析師勃恩斯（Nik Burns）於2月28日出具的報告寫道，「鑑於位置和強震規模，以及餘震的強度，我們預期可能會停擺至少1個月。」

勃恩斯下砍Oil Search Ltd的2018年每股盈餘（EPS）預估達15%。Oil Search持有此液化天然氣事業的29%股權。

埃克森美孚發表聲明說，正與客戶合作，致力將衝擊降到最小，「現階段任何人要揣測時間表都不適當」。

埃克森美孚表示，今天針對約700公里長天然氣管線的勘查顯示，從上游天然氣田到摩斯比港（Port Moresby）出口站的管線並未受損。公司本週稍早表示，工廠附近的管理大樓和居住區以及周邊道路和其他基礎設施受損。

強震也造成上游天然氣設施附近的科莫機場（Komo airport）約3/4跑道受損，可能會阻礙恢復生產。（譯者：劉學源/核稿：徐崇哲）1070301

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