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核二廠2號機再轉 賴揆：不影響非核家園目標

發稿時間：2018/03/02 16:37

最新更新：2018/03/02 16:37

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（中央社記者蘇龍麒台北2日電）行政院長賴清德今天表示，核二廠2號機再轉，需要看原子能委員會的審核，不論核二廠2號機是否再轉，都不影響非核家園的目標。

台電公司向原子能委員會申請核二廠2號機再轉，目前原能會仍在審查當中，預計5日審查報告出爐。

立法院院會下午繼續施政總質詢，親民黨籍立委周陳秀霞質詢時，問到核二廠2號機的相關問題。

賴清德說，核二廠2號機不是重起、而是再轉，因為核二廠2號機並沒有封存，是大修後申請再轉，至於能不能再轉，要看原能會審核。

他說，核二廠2號機有沒有再轉，都不影響非核家園的目標。

賴清德說，目前再生能源開發順利，2020年再生能源占20%的發電量沒有問題。他以2016年的發電數據為例指出，火力發電約占80%，包括燃煤占46%、天然氣占34%，另外還有核能發電占15%、再生能源占5%。

他說，目前太陽能與風力發電等再生能源發電都很順利，2020年時，再生能源可望取代核能發電，而火力發電總量不變，但會做一些調配。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純稍早問到是否缺電的問題，賴清德說，目前台電發的電量，一定大於使用的電量，發電量與使用量相比較，一定沒有缺電。

他說，但是還要有剩餘、預留備轉空間，希望今年備轉容量率達到6%、民國108年備轉容量率能夠到10%，現在是要爭取備轉容量能高一點。

何欣純也問到電價是否會上漲？經濟部長沈榮津說，電價調整需要考慮三件事，包括不影響物價、照顧民生、希望讓大家節約用電，這三者間取得平衡，電價費率審議會正在審議中。（編輯：楊玫寧）1070302

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