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衛生紙夯 台糖加油品與中油搶商機

發稿時間：2018/03/02 16:45

最新更新：2018/03/02 17:11

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台糖邀會員回娘家，自3日至10日，170抽盒裝面紙可用1000點兌換，60抽盒裝面紙則是以500點兌換，相當於8折優惠。（台糖提供）中央社記者黃雅娟傳真　107年3月2日台糖邀會員回娘家，自3日至10日，170抽盒裝面紙可用1000點兌換，60抽盒裝面紙則是以500點兌換，相當於8折優惠。（台糖提供）中央社記者黃雅娟傳真　107年3月2日

（中央社記者黃雅娟台北2日電）看準民眾搶購衛生紙熱潮，台糖今天宣布，3日至10日會員到任何一個加油站，都可以8折點數兌換衛生紙；中油加油站則是以加油新台幣1元累積1點，民眾可到商店自行兌換想要的商品。

衛生紙可能喊漲，引發民眾搶購熱潮，台糖今天宣布，3日至10日，會員到任何一個加油站，都可以8折的點數優惠兌換衛生紙，歡迎民眾到台糖加油站加油。

台糖表示，每年都會舉辦會員回娘家兌換贈品活動，因應近日衛生紙搶購潮，台糖自3日至10日，170抽盒裝面紙可用1000點兌換，60抽盒裝面紙以500點兌換，相當於8折優惠。

台糖油品事業部執行長徐繼聖透過新聞稿表示，台糖加油站都會以家庭民生必需品提供會員贈品，並且都是市場知名品牌，歡迎會員「回娘家」。民眾可至加油站填寫資料，就可加入會員，平日加油未滿30公升，每公升可獲得30點，滿10公升每公升最多可獲得60點，每週五滿30公升並以現金付款，每公升可獲得120點。

中油則表示，目前中油會員每加1公升汽油可累積點數1點，每100點等同於新台幣1元，民眾可憑著累積點數，至加油站的多角化商店兌換需要之商品。根據加油站提供資訊，如果11200點等同於新台幣112元，可免費兌換台灣製秋楓衛生紙一串共8包。（編輯：張均懋）1070302

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