中油五輕輸出印尼案 泗水土班是選項

（中央社記者周永捷雅加達2日專電）中油五輕輸出印尼受關注。印尼國營石油公司提供在大泗水地區土班縣基地供五輕設廠，並已帶領中油人士前往勘查，預料土班將是五輕輸出印尼可能的落腳處之一。



新南向政策推動至今展現初步成果，國營事業配合新南向政策，也啟動相關投資計畫，當中又以中油與「雙印」合作最受矚目。



印尼國營石油公司（Pertaminam）顧問表示，中油與印尼國營石油公司洽談五輕輸出案投資額約新台幣1080億元，雙方各自進行的可行性研究報告（feasibility study）預計將在3月底前出爐，但不會對外公布細節。



國營事業委員會副主委吳豐盛日前表示，五輕輸出印尼計劃預計3月底會有結果。中油副總經理畢淑蒨指出，中油正在評估遷廠發包費用、未來市場趨勢預估等，印尼方面也在評估中，投資案要考量市場效益，不能為搬遷而搬遷。



據印尼國營石油公司顧問透露，去年印尼國營石油公司已帶領中油人士前往印尼第二大城泗水一帶勘查可能設廠的地點，其中之一便是位於泗水市西北方的土班縣（Tuban）。



值得注意的是，土班縣深具石化產業發展潛力。2016，印尼國營石油公司和俄羅斯國家石油公司Rosneft各支出2億美元保證金，投資建設位於土班縣的煉油廠。



土班煉油廠原油加工能力預估為每日30萬桶，尼爾森複雜性指數（Nelson complexity index）高於9，生產符合Euro Euro 5排放標準的燃油。尼爾森複雜性指數是衡量原油加工水準的一項指標，數值越高，原油加工程度越高。



土班煉油廠也備有大型原油加工催化裝置以及石化行業中心。除此之外，載重30萬噸的超大型油輪也能在圖班煉油廠外停泊。



印尼國營石油公司顧問表示，泗水作為五輕輸出的可能地點，是由印尼國營石油公司方面日前帶領中油人士前往泗水實地考察，理由之一是印尼國營石油公司在土班縣有自己的基地，有助五輕輸出印尼的廠區建設及使用。



此外，值得注意的是，五輕若輸出印尼，帶給印尼的最大效益不僅是有望協助印尼提升原油提煉，更重要的是能帶動印尼石化產業發展。



五輕是台灣第5座輕油裂解廠的簡稱，它的主要產品是乙烯。



乙烯是一種由石油高溫裂解而分餾出的氣體，化學性質相當活潑，能與多種物質反應，是石化產業最上游原料。因乙烯是提供工業生產所需材料，並廣泛應用到電子、光電、汽車、紡織、生技等產業，故被稱為石化原料之母。1070302