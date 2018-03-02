中美貿易戰恐開打 新台幣狹幅震盪

新台幣兌美元匯率2日隨亞幣走揚，終場收29.290元，升值2.8分。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡怡杼台北2日電）台北股匯兩市脫鉤，儘管台股大跌，但因市場擔憂中美貿易戰開打，抑制美元走勢，新台幣兌美元匯率今天隨著亞幣走揚，終場收29.290元，升值2.8分，週線升1.6分。



美國總統川普的貿易保護政策，顯然市場並不領情，美股1日再跌420點，累計3天重挫千點，衝擊亞股普遍走弱，不過，台股弱中透強，雖跌破整數關卡10700點，但驚險守住半年線10693點，終場下跌87.62點，收在10698.17點。



相較台股重摔，新台幣等亞幣則連袂走揚。匯銀人士表示，川普上任後高舉貿易保護旗幟，接連實施懲罰性關稅，尤其對中國大陸進口產品，讓中美關係陷入緊張，抑制了美元走勢。



在國際美元走弱下，亞洲貨幣連袂揚升。人民幣兌美元中間價今天升0.18分，為6.3334元；日圓兌美元盤中升破106，來到2016年11月後新高，升值幅度約0.5%；韓元兌美元匯率盤中介於1075元至1083元間，升幅達到0.85%之多。



同時，匯銀人士也指出，新台幣今天雖隨著亞幣齊揚，但受到台股下跌以及外資匯出的影響，使得新台幣今天升值幅度受到壓抑，全日震盪區間僅4.5分。



新台幣兌美元匯率今天開盤價為29.310元，最高29.270元、最低29.315元，收盤收29.290元，升值2.8分，成交金額10.17億美元。（編輯：張均懋）1070302