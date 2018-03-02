劉鶴訪美緩和經貿衝突 或表達開放誠意

（中央社記者陳家倫上海2日電）中共中財辦主任劉鶴近日訪問美國，外媒分析，劉鶴前往華府正是為了評估中美經貿衝突的可能性；此次訪美的首要議題是緩和衝突，並可能表示中國下一步的經濟開放誠意和政策。



中國外交部2月26日公布，應美國政府邀請，中共中央政治局委員、中共中央財經領導小組辦公室主任劉鶴將於2月27日至3月3日訪美，就中美關係和兩國經貿領域合作與美方交換意見。



英國廣播公司（BBC）報導，官方選在中共第19屆三中全會開幕當天才公布劉鶴訪美的消息，時機和議題再次成為媒體關注的焦點。由於過去半年中美貿易摩擦不斷，分析指出，劉鶴訪美的首要議題是緩和衝突。



美國總統川普上任後，中美於2017年7月展開首輪全面經濟對話，外界解讀雙方經貿摩擦趨緩。但對話結束1個月，美國就正式對中國啟動智慧財產權政策的調查。這是時隔7年後美國再次對中國啟動「301調查」。



接下來，川普2017年11月訪問中國時，依舊形容中美貿易逆差「可怕」，也「令人羞恥」。訪問剛結束，美國通知世界貿易組織（WTO）正式拒絕承認中國市場經濟地位，理由是中國政府對市場干預過多。



美國在2018年針對中國的貿易反制措施更加頻密，1月突然宣布大幅增加對進口洗衣機和光電產品的關稅，首當其衝的就是中國。同時，美國提出「保護美國通訊法案」，禁止政府機構及相關單位使用中國公司的通訊產品。



美國商務部2月要求白宮向包括中國在內的12個國家生產的鋼鐵附加53%的關稅。隨後美國商務部還公告稱，正式對原產於中國等國的橡皮筋發起反傾銷反補貼調查。



報導指出，雖然中美貿易摩擦目前僅限於個別行業，卻已讓中美關係蒙上全面貿易戰的陰影。美國媒體報導，劉鶴訪美時可能會表示中國下一步的經濟開放誠意和政策，但美國在乎的對中國貿易逆差問題，短時間很難改變。



報導引述專家分析，中國已成為強大的經濟體，在全球貿易競爭中展現實力。在川普看來，國家計劃、智慧財產權盜竊和出口補貼是全球貿易的新武器，如果美國沒有得到「公平互惠的交易」的待遇，就要採取行動進行反制。（編輯：林克倫）1070302