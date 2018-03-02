宏碁首推行動工作站 看好今年出貨逾百台

電腦品牌廠宏碁台灣區總經理林佳璋2日受訪表示，宏碁發表全新產品線行動工作站，有助推升商用市占率；智慧佛珠也將在3月開賣，象徵宏碁轉型為生活科技公司。中央社記者吳家豪攝 107年3月2日

（中央社記者吳家豪台北2日電）看準商用及高階運算需求，電腦品牌廠宏碁今天發表全新產品線行動工作站，已有汽車、國防等產業客戶洽談訂單，看好今年行動工作站出貨量將超過100台。



Acer TravelMate P8超輕薄行動工作站配備15．6吋螢幕，搭載NVIDIA Quadro圖形顯示卡及Intel Core i7－7700HQ處理器，經過百項ISV企業軟體認證，具備執行3D、仿真渲染、虛擬實境以及深度學習等工作的能力，內建3組風扇；另考量客戶資料保密問題，具有指紋辨識、USB讀取管理及硬碟加密等防護。



宏碁台灣區總經理林佳璋今天受訪表示，由於中央處理器與圖形顯示卡的進步，以往許多需透過超級電腦才能執行的運算，現在可以用行動工作站完成，整體市場可期。



根據研究機構IDC統計，2016年台灣行動工作站市場總量達2542台，2017年總量預估將年增47%至3745台；然而，台灣前3大行動工作站品牌皆為外商，其中惠普（HP）去年銷量推估為1730台、戴爾（Dell）為1290台、聯想（Lenovo）為725台。



林佳璋說，宏碁行動工作站產品線售價約介於新台幣11萬元到13萬元，較競品便宜約2萬元到3萬元，且潛在客戶對於效能測試的結果相當滿意，已有汽車、國防等產業客戶洽談訂單，也適合氣象預報、房屋結構設計、室內裝潢、美編等應用。



林佳璋表示，行動工作站雖然單價較高，但客戶看重的是專業的整合及服務能力，他看好宏碁今年行動工作站出貨量將超過100台；他也預估，宏碁今年在台灣商用市場占有率可望更進一步，從目前約45%成長到年底超過50%。



宏碁今天也在台灣發表其他新產品，包括全球首款配備獨立顯卡的無風扇2合1平板筆電Acer Switch 7旗艦版、不到1公斤的窄邊框14吋觸控輕薄筆電Acer Swift 5、厚度僅8．98公釐的14吋筆電Acer Swift 7，將在3月陸續開賣。（編輯：楊玫寧）1070302





電腦品牌廠宏碁2日在台灣發表全新產品線行動工作站，並展示多款顯示器，看好今年在台灣商用市場占有率將突破50%。中央社記者吳家豪攝 107年3月2日