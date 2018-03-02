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華銀1月加薪3% 4月還要再調薪

發稿時間：2018/03/02 17:52

最新更新：2018/03/02 17:52

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（中央社記者田裕斌台北2日電）華南金控加薪搶才，華銀副總經理黃俊智表示，旗下華南銀行積極加薪，繼1月加薪3%之後，規劃4月還會再調整薪資，基層人員調幅可望上看兩位數。

華銀表示，今年在內部調整授信結構已經獲得成效，特別是過去超過新台幣1000億元的政府及公營事業放款，已朝500億元的目標靠攏，帶動華銀1月利差提升3個基本點（bp）至1.47個百分點。

對於美國總統川普將對進口鋼、鋁課徵高額關稅，市場擔心可能引爆中美之間的貿易大戰，華南金董事長吳當傑說：「個人沒這麼悲觀。」

吳當傑表示，大家可能會用比較聳動的字眼來形容，但從歷史角度來看，各國考量自身最佳利益的情況下，後續衝擊是否有這麼大，必須持續觀察，台灣目前出口表現仍不錯，所以不用太過緊張。

吳當傑指出，今年集團會勇於面對競爭與挑戰，並做好準備，且要以「法治、風險、人才、科技」4大方向為藍圖，設定5大核心戰略；吳當傑並宣示：「配合政府政策絕對是贏家，不會是輸家」，華南金將積極配合政府政策推動5+2產業發展、新南向政策、都更及安養照護等相關業務，會是今年業務推動的3大主軸之一。

吳當傑說，目前華銀針對5+2產業放款已達4000億元，客戶高達8000個，其中光是綠能相關放款也有約760億元，未來還要持續放款，且與各地方政府簽署備忘錄（MOU），合作發展綠能。（編輯：蘇志宗）1070302

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