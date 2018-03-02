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推廣台會展業 貿協赴UFI亞太會議分享經驗

發稿時間：2018/03/02 18:30

最新更新：2018/03/02 18:30

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（中央社記者廖禹揚台北2日電）為提高台灣會展業在國際知名度與曝光度，外貿協會秘書長葉明水本週前往馬來西亞參與UFI永續發展教育論壇及亞太會議，分享台灣近年致力發展會展硬體設施與軟體實力的經驗。

國際展覽業協會（UFI）2月27日至3月2日在馬來西亞舉辦UFI永續發展教育論壇（UFI Education Forum on HR Development）及亞太會議（UFI Asia Pacific Conference），匯集來自25國逾280名會展界菁英，交流在人力資源的專業知識與實踐心得。

因應全球經濟環境低成長趨勢，今年亞太會議主題訂為「新方法、異視角」，廣邀會展業者共同探討如何使用新資源及新工具，以提升自我競爭力。

中華民國對外貿易發展協會秘書長葉明水於亞太會議致詞表示，台灣近年致力發展會展業的軟硬實力，包括南港展覽二館將於明年初開幕，屆時會引進重量級的台北國際工具機展（TIMTOS）展出啟用，新增場地可滿足國際大展擴大展覽規模，以及國際會展業者來台增辦新展的各項需求。

同時，台灣國際性展覽正順應新科技潮流轉型，例如台北國際電腦展（COMPUTEX）從展出硬體產品，轉型建構全球科技生態系，成為全球新創交流平台；台北國際自行車展（Taipei Cycle）也展出最新的智慧自行車應用裝置。

外貿協會這次參與UFI活動，也在會場設置推廣攤位，展示台灣各主要城市會展環境、展館服務與重要國際展覽，以期提高會展業知名度，並促進與國際會展業者合作機會。（編輯：李信寬）1070302

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