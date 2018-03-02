產險賠款連2年雙位數成長 汽車占比近6成

（中央社記者陳政偉台北2日電）主計總處指出，106年產險業簽單保費收入1567億元，為歷年新高；產險業簽單賠款金額884億元，也為歷年最高，年增12.5%，連2年雙位數增加，其中占比近6成的汽車保險增11.1%。



主計總處今天發布國情統計通報指出，依財團法人保險事業發展中心統計，106年產險業簽單保費收入為新台幣1567億元，攀至歷年新高，較105年增7.4%。



主計總處說明，106年產險業簽單保費收入中，占比約5成5為包含任意汽車險及強制汽機車責任險的汽車保險，保費收入860億元，增7.3%，主要是任意汽車險調漲費率所致。占16%的火災保險因商業火險費率於6月起全面調漲，增9.8%。



另外，傷害保險、責任保險及工程保險等的其他財產保險占24%，也增加8.5%；海上保險占4%、及占1%的航空保險分別減1.6%及30.9%。



主計總處指出，106年產險業簽單賠款金額884億元，也為歷年最高，較105年增12.5%，已連續2年呈雙位數增加，其中占比近6成的汽車保險增11.1%。



主計總處分析，火災保險受106年1月泰豐中壢廠大火，及105年2月南台灣大地震理賠金額遞延出帳等影響，增23%。



據統計，106年產險業自留保費收入1182億元，較105年增8.5%，自留比率70.9%，年增0.8個百分點，其中任意汽車險自留保費收入及自留比率分別為621億元及90.2%，都居各險種之冠。



主計總處解釋，自留保費收入是反映產險業收取簽單保費後，透過再保險分進及分出安排，最終實際承接風險的保費收入。（編輯：張均懋）1070302