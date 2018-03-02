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農業新南向 鳳梨釋迦前進大馬

發稿時間：2018/03/02 20:04

最新更新：2018/03/02 20:17

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農委會主委林聰賢（左）2日赴馬來西亞考察台灣水果運銷狀況。圖為林聰賢和台農發公司董事長陳郁然（右）共同在吉隆坡超市推銷台灣的鳳梨釋迦。中央社記者黃自強吉隆坡攝　107年3月2日農委會主委林聰賢（左）2日赴馬來西亞考察台灣水果運銷狀況。圖為林聰賢和台農發公司董事長陳郁然（右）共同在吉隆坡超市推銷台灣的鳳梨釋迦。中央社記者黃自強吉隆坡攝　107年3月2日

（中央社記者黃自強吉隆坡2日專電）農業新南向及農產外銷是農業委員會重要政策，農委會官員今天說，台農發公司現階段以日本為主力市場，但馬來西亞是第二波進軍的灘頭堡，希望以鳳梨釋迦打開市場通路。

農委會主任委員林聰賢今天下午在馬來西亞考察台灣水果運銷狀況，他說，台農發公司2017年12月中旬起陸續出口鳳梨釋迦到馬來西亞 Jaya Grocer、Aeon、Aeon Max Value、NSK Trade City等通路，辦理拓銷活動。

截至今年1月28日止，合計出口7批、約22公噸鳳梨釋迦到馬來西亞。

台灣國際農業開發公司成立於2016年12月，由農委會輔導成立的台農發希望建立台灣農產品完整的國內外銷售管道，重整農產品進出口的運作機制。

林聰賢表示，台灣水果品質優、果肉甜美，馬來西亞通路對台灣水果需求量大增，從通路推廣辦理試吃活動觀察，顯示鳳梨釋迦在馬來西亞的確有市場潛力。

他認為，為配合新南向政策，開拓新興市場，將鳳梨釋迦外銷到馬來西亞，能避免昔日過度集中單一市場的風險。尤其，台灣果品甜度較高，符合馬來西亞市場的消費習慣。

根據農委會統計，台灣以往出口到馬來西亞的鳳梨釋迦，每年空運約1到2公噸，在台東區農業改良場開發海運的保鮮技術及農委會國際處輔導業者於通路辦理行銷活動之後，今年台灣鳳梨釋迦外銷馬來西亞可望增加到40公噸。（編輯：郭中翰）1070302

農委會主委林聰賢2日赴馬來西亞考察台灣水果運銷狀況，圖為吉隆坡超市內人員積極推薦買氣指數超旺的台灣鳳梨釋迦。中央社記者黃自強吉隆坡攝　107年3月2日農委會主委林聰賢2日赴馬來西亞考察台灣水果運銷狀況，圖為吉隆坡超市內人員積極推薦買氣指數超旺的台灣鳳梨釋迦。中央社記者黃自強吉隆坡攝　107年3月2日
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