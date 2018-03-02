福五拍攝全島圖實體海報 開放免費索取

（中央社記者朱則瑋台北2日電）科技部長陳良基2月23日率領太空中心團隊晉見總統蔡英文，並致贈由福衛五號拍攝的台灣全島無雲圖，科技部也把圖印成實體海報，限量500張，在臉書開放讓民眾免費索取收藏。



歷經6年研發，總經費新台幣56.59億元，台灣首枚自主發展的高解析度光學遙測衛星「福爾摩沙衛星五號」，去年8月25日在美國加州范登堡空軍基地順利升空。



科技部長陳良基2月23日率領國家太空中心團隊晉見總統蔡英文，並贈送蔡總統一幅由福衛五號拍攝影像拼接而成的台灣全島無雲影像；太空中心團隊並在旁題上已故詩人羅葉寫給家鄉的情詩「我願是你的風景」，呼籲國人用心感受台灣的美好。



不少民眾想要收藏這份台灣圖，一同見證歷史性一刻，科技部今天在臉書粉絲團發文表示，全島影像圖的實體海報已經印製完成，尺寸為A1(59.4公分x84公分)，將開放免費索取，限量500張。



科技部指出，只要公開分享這篇臉書粉絲團貼文並填表單，一個臉書帳號限索取一張，民眾收到海報後，也歡迎留言分享海報身在何處。



科技部表示，民眾也可參加4日在高雄科工館南館演講廳舉辦的閱讀科學大師系列講座，現場發問或互動，就有機會獲得台灣全島影像海報。（編輯：林沂鋒）1070302