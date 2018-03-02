/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 元宵節平溪天燈台鐵陳竹音
>rss

歐盟不排除報復美關稅 加快與東協合作

發稿時間：2018/03/02 21:33

最新更新：2018/03/02 21:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社新加坡2日綜合外電報導）美國總統川普宣布將對進口鋼鋁課徵懲罰關稅，歐洲聯盟今天表示不排除採取報復行動，並矢言加速與東南亞達成自由貿易協定，以因應川普執政下美國保護主義抬頭。

川普昨天表示，他將對進口鋼品與鋁品課徵分別高達25%與10%的沉重關稅，並計畫下週正式批准相關措施。消息傳出後，美國貿易夥伴國家紛紛表達強烈不滿，全球股市也應聲重挫。

法新社報導，歐洲聯盟（EU）貿易事務執委馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）今天抨擊美國的關稅措施，並警告，歐盟不排除採取「報復措施」。她說：「我們必須非常謹慎使用貿易戰一詞，但昨天發生的情況絕對不是好的發展。」

馬姆斯壯在新加坡一場東南亞和歐洲企業高層論壇上還表示，若歐洲與東南亞達成自由貿易協議，將「對全世界」發出「強烈訊號」。

擁有28個成員國的歐盟和10國組成的東南亞國家協會（ASEAN），2007年便開始協商自由貿易協議，2年後又放棄，多年來陸續提出討論。雙方2017年同意重啟協商，並在程序正式起步前持續規劃各自主張。

期間歐盟已與東協會員國新加坡達成自由貿易協定，並與其他東協會員國開始談判雙邊貿易協定。

馬姆斯壯指出：「這些協定不但本身具有重要性，也是更大佈局的一部分。我們認為，這都是擴大融合的奠基石。」

她還說：「歐盟和東協若達成區域貿易協定，將對全世界發出強烈訊號，顯示雙方…將並肩支持貿易開放。」（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1070302

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP