歐盟不排除報復美關稅 加快與東協合作

（中央社新加坡2日綜合外電報導）美國總統川普宣布將對進口鋼鋁課徵懲罰關稅，歐洲聯盟今天表示不排除採取報復行動，並矢言加速與東南亞達成自由貿易協定，以因應川普執政下美國保護主義抬頭。



川普昨天表示，他將對進口鋼品與鋁品課徵分別高達25%與10%的沉重關稅，並計畫下週正式批准相關措施。消息傳出後，美國貿易夥伴國家紛紛表達強烈不滿，全球股市也應聲重挫。



法新社報導，歐洲聯盟（EU）貿易事務執委馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）今天抨擊美國的關稅措施，並警告，歐盟不排除採取「報復措施」。她說：「我們必須非常謹慎使用貿易戰一詞，但昨天發生的情況絕對不是好的發展。」



馬姆斯壯在新加坡一場東南亞和歐洲企業高層論壇上還表示，若歐洲與東南亞達成自由貿易協議，將「對全世界」發出「強烈訊號」。



擁有28個成員國的歐盟和10國組成的東南亞國家協會（ASEAN），2007年便開始協商自由貿易協議，2年後又放棄，多年來陸續提出討論。雙方2017年同意重啟協商，並在程序正式起步前持續規劃各自主張。



期間歐盟已與東協會員國新加坡達成自由貿易協定，並與其他東協會員國開始談判雙邊貿易協定。



馬姆斯壯指出：「這些協定不但本身具有重要性，也是更大佈局的一部分。我們認為，這都是擴大融合的奠基石。」



她還說：「歐盟和東協若達成區域貿易協定，將對全世界發出強烈訊號，顯示雙方…將並肩支持貿易開放。」（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1070302