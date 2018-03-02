川普懲罰關稅衝擊德國 歐股慘綠

（中央社倫敦2日綜合外電報導）美國總統川普將對進口鋼鋁課徵懲罰關稅，引發全球貿易戰開打的憂慮躥升，歐洲股市今天開盤應聲全倒，受影響最深的德國股市重挫逾2%，全球最大鋼企阿塞洛米塔爾股價更大跌4%。



川普昨天宣布，將對進口鋼品與鋁品課徵分別高達25%與10%的關稅。法新社報導，這兩項金屬材料是建築業和製造業的命脈。而川普再度強調「美國優先」的政策，也激起投資人害怕貿易戰一觸即發。



美股道瓊指數昨天收盤應聲大跌420點，亞洲股市今天也幾乎全數收黑，其中日股重挫2.5%跌最深。歐股早盤同樣一片綠油油，歐洲最大經濟體德國的DAX 30指數大跌2.26%，法國CAC 40指數挫1.9%。



倫敦資本集團（London Capital Group）分析師勞勒（Jasper Lawler）表示：「川普突然加重貿易保護主義傾向，嚇壞市場。其他國家若對美國新宣布的鋼鋁進口關稅做出任何以牙還牙的回應，便可能引發貿易戰爭。」



IG公司分析師馬洪尼（Joshua Mahony）則說：「川普自認對企業友善，但他對鋼鋁業全面課徵懲罰關稅，已引發市場擔憂全球貿易崩潰。」他還說：「貿易戰的威脅，一向非常可能對出口導向的德國經濟構成最大衝擊。」



鋼企、鋁企和使用這些金屬的電子產品及汽車製造商股價，今天全都受重創。其中阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal SA）股價大跌逾4%，德國鋼鐵業龍頭蒂森克虜伯集團（ThyssenKrupp AG）股價重挫近3%。



德國車廠福斯汽車集團（Volkswagen AG）和產業巨擘西門子公司（Siemens AG），股價也雙雙下挫約3%。



在倫敦股市掛牌的俄羅斯金屬企業耶弗拉茲集團（Evraz Plc）股價大跌逾3%，在金融時報百種股價指數中領跌。其他礦企如英美資源集團（Anglo American Plc）、嘉能可公司（Glencore Plc）和力拓集團（Rio Tinto Group）的股價也都遭遇沉重跌勢。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070302